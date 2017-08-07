更新版 1-《全球汇市》美元守住大部分涨幅，静待美国通胀数据

* 聚焦在本周关键的美国通胀数据 * 欧元兑美元上涨 (新增收盘表格) 路透纽约8月7日 - 美元周一微幅下跌，但守住周五强劲的美国就业数据公布后录得大 部分涨幅，投资者静待本周公布的通胀数据，这些通胀数据可能为今年处于弱势的美元逆转 走势提供信号。 美元指数 下跌0.1%，至93.449。 该指数周五上升0.76%，因强劲的就业数据令美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步 收紧货币政策的理由更充分。 “在很大程度上，美元守住周五的涨幅，”BK Asset Management外汇策略部董事总经 理Kathy Lien说。 “抑制美元进一步上升的唯一原因是公债收益率，”Lien说。 美国公债收益率周一持平至微幅下跌，盘中交投震荡，上周五公布的强于预期的美国非 农就业报告未继续给市场带来实质性的影响，投资者等待本周的美国公债和公司债发行。 周一美元对美联储官员的言论无甚反应。圣路易斯联储总裁布拉德和明尼亚波利斯联储 总裁卡什卡利都发表了讲话。 布拉德说，美联储可以在短期内维持当前的利率水准不变，因尽管失业率持续回落，但 通胀不可能大幅攀升。 美元兑新西兰元 、加元 和澳元 上升。 “我们认为，是时候美元短期内出现小幅上行修正，我们看到部分主要G10货币对的汇 价走势，在一定程度上确认了我们的看法，”Wells Fargo Securities汇市策略师Erik Nel son说。 美国生产者物价和消费者物价数据将分别在周四和周五出炉，应会确认强劲的就业市场 是否推高通胀。 “毋庸置疑，今天市场在一定程度上采取观望态度，”Nelson说。 欧元兑美元升0.19%，至1.179美元，没有受德国工业生产意外下跌的影响。 英镑兑欧元下滑至10个月低位，因投资者押注英国央行将在未来数月维持利率在纪录低 位不变，而欧洲央行向收紧政策靠拢。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1793 1.1768 +0.21 +12.18 1.0513 美元/日圆 110.73 110.67 +0.05 -5.25 116.87 欧元/日圆 130.61 130.30 +0.24 +6.07 123.14 美元/瑞郎 0.9727 0.9727 +0.00 -4.43 1.0178 英镑/美元 1.3032 1.3035 -0.02 +5.64 1.2336 美元/加元 1.2679 1.2650 +0.23 -5.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.7304 6.7347 -0.06 -3.47 6.9726 澳元/美元 0.7911 0.7922 -0.14 +9.65 0.7215 欧元/瑞郎 1.1476 1.1452 +0.21 +7.08 1.0717 欧元/英镑 0.9048 0.9025 +0.25 +6.22 0.8518 新西兰元/美元 0.7361 0.7408 -0.63 +6.05 0.6941 美元/挪威克朗 7.9225 7.9455 -0.29 -8.27 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3451 9.3550 -0.11 +2.85 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1476 8.1424 +0.06 -10.54 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6105 9.5880 +0.23 +0.32 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)