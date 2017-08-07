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更新版 1-《全球汇市》美元守住大部分涨幅，静待美国通胀数据
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2017年8月7日 / 晚上10点18分 / 6 天内

更新版 1-《全球汇市》美元守住大部分涨幅，静待美国通胀数据

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 聚焦在本周关键的美国通胀数据
    * 欧元兑美元上涨

 (新增收盘表格)
    路透纽约8月7日 - 美元周一微幅下跌，但守住周五强劲的美国就业数据公布后录得大
部分涨幅，投资者静待本周公布的通胀数据，这些通胀数据可能为今年处于弱势的美元逆转
走势提供信号。
    
    美元指数      下跌0.1%，至93.449。
    
    该指数周五上升0.76%，因强劲的就业数据令美国联邦储备理事会(美联储/FED)进一步
收紧货币政策的理由更充分。

    “在很大程度上，美元守住周五的涨幅，”BK Asset Management外汇策略部董事总经
理Kathy Lien说。
    
    “抑制美元进一步上升的唯一原因是公债收益率，”Lien说。
    
    美国公债收益率周一持平至微幅下跌，盘中交投震荡，上周五公布的强于预期的美国非
农就业报告未继续给市场带来实质性的影响，投资者等待本周的美国公债和公司债发行。
    
    周一美元对美联储官员的言论无甚反应。圣路易斯联储总裁布拉德和明尼亚波利斯联储
总裁卡什卡利都发表了讲话。
    
    布拉德说，美联储可以在短期内维持当前的利率水准不变，因尽管失业率持续回落，但
通胀不可能大幅攀升。
    
    美元兑新西兰元      、加元      和澳元      上升。
    
    “我们认为，是时候美元短期内出现小幅上行修正，我们看到部分主要G10货币对的汇
价走势，在一定程度上确认了我们的看法，”Wells Fargo Securities汇市策略师Erik Nel
son说。
    
    美国生产者物价和消费者物价数据将分别在周四和周五出炉，应会确认强劲的就业市场
是否推高通胀。
    
    “毋庸置疑，今天市场在一定程度上采取观望态度，”Nelson说。
    
    欧元兑美元升0.19%，至1.179美元，没有受德国工业生产意外下跌的影响。
    
    英镑兑欧元下滑至10个月低位，因投资者押注英国央行将在未来数月维持利率在纪录低
位不变，而欧洲央行向收紧政策靠拢。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1793   1.1768   +0.21  +12.18   1.0513
    美元/日圆                   110.73   110.67   +0.05   -5.25   116.87
    欧元/日圆                   130.61   130.30   +0.24   +6.07   123.14
    美元/瑞郎                   0.9727   0.9727   +0.00   -4.43   1.0178
    英镑/美元                   1.3032   1.3035   -0.02   +5.64   1.2336
    美元/加元                   1.2679   1.2650   +0.23   -5.59   1.3430
    美元/离岸人民币             6.7304   6.7347   -0.06   -3.47   6.9726
    澳元/美元                   0.7911   0.7922   -0.14   +9.65   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1476   1.1452   +0.21   +7.08   1.0717
    欧元/英镑                   0.9048   0.9025   +0.25   +6.22   0.8518
    新西兰元/美元               0.7361   0.7408   -0.63   +6.05   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9225   7.9455   -0.29   -8.27   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3451   9.3550   -0.11   +2.85   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1476   8.1424   +0.06  -10.54   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6105   9.5880   +0.23   +0.32   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)

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