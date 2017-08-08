更正-金属期市：钢铁相关基本金属普涨，上海期铝涨幅居前

(英文原文有误，内文第八段期铜所及高点应是“26个月”，非“14个月”)

路透悉尼8月8日 - 周二上海期铝一度上涨3.9%，因有越来越多的迹象显示中国供给缩减但钢铁业活动强劲。

这种积极的氛围渗透至其它金属品种，大多数中国基本金属期货收高。

交易员表示，今日稍早的数据显示中国7月大宗商品进口好于预期，未出现季节性下滑。这也提振市场。

“主要大宗商品当中，只有煤炭进口没有录得强劲的年内迄今增幅，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)大宗商品分析师Daniel Hynes在报告中称。“这支持我们的看法，即中国的大宗商品需求前景总体维持正面。”

沪铝收高2.6%至每吨15,435元人民币(2,302.73美元)。

中国今年早些时候下令28个城市的钢铁和铝生产企业在冬天减产，以应对雾霾天气。上周，唐山及河北省其他钢铁产区表示将执行减产指令。

根据路透计算，中国7月铜和铜材进口较上年同期增长约8%。

沪铜涨0.04%，报每吨50,450元人民币。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.2%至每6,397吨美元，此前逼近周一所及26个月高点6,447.50美元。

中国钢铁价格大涨也让期锌受益，LME期锌涨1%至每吨2,886美元，沪锌上扬1.75%。(完)