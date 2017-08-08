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5 天前
更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨逾百点至近十个月新高，客盘结汇偏强
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2017年8月8日 / 上午9点24分 / 5 天前

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨逾百点至近十个月新高，客盘结汇偏强

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币大幅收涨逾百点，至近10个月新高
    * 市场结汇需求踊跃，成交量大扩
    * 中国7月贸易数据对汇市影响有限
    * 短期人民币料仍偏强，关注美国通胀数据

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京8月8日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨逾百点，创近10个
月新高；中间价亦较昨日小幅反弹。交易员称，今日客盘结汇需求依旧踊跃，并引发大量止
损盘，致成交量大扩；美元指数横盘而人民币快速走升，短期料有望延续强势走势。
    
    他们并表示，离岸人民币即期亦快速升值，盘中升破6.71元关口，创近10个月
新高；近期人民币走势有从贬值背离转为升值背离迹象，这种情况的出现或意味着人民币短
期贬值压力基本消化。稍早公布的中国7月贸易数据弱于预期，但数据对汇市的影响非常有
限；稍晚关注美国通胀数据。
    
    “今天客盘结汇蛮多，市场波动也比较大，很多人不顾一切的止损，（美元）多头止完
空头止，成交量就比较大。”一中资行交易员称。
    
    她并表示，近来市场预期转变，许多人认为中长期人民币会升值，但升到什么程度并无
一致看法。而短期对汇价走势难下结论，自营盘纷纷清空隔夜头寸。
    
    也有分析人士认为，短期美元指数反弹更多的体现为反弹，并不影响偏弱走势，若人民
币转强，此前监管层出台购汇限制出现松动的可能性将明显上升；市场也在等待本周美国公
布的通胀数据，以从中寻找美联储后续升息的线索。
    
    中国海关总署周二公布，以美元计价7月出口同比增长7.2%，进口CNIMP=E
CI同比增长11%， 路透调查预估中值10.9%和16.6%。分析人士认为，贸易数据虽然走软但
整体还是保持平稳。

    全球汇市方面，美元周二连续第二日下跌，但仍守住上周美国公布强劲就业数据后录得
的大多数涨幅，即便投资者仍不确信美联储年内还会再度升息。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.7035        6.7182      0.22%
               FXS>                              
   中间价               6.7184        6.7228      0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  328.74亿美元  275.7亿美元       
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      192        日低6.7155   日高6.69
                                                    63
   今年以来升贬幅度                                 3.67%
 2005年汇改以来升贬                                23.47%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1045                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.7101        6.7306             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.8465        6.8665             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.7056
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.9177元、6.0639元和8.7459元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)

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