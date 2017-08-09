重温稿-台湾货币市场：拆款利率高位走扬，现金股利与国库借款令分配不均

* 现金股利发放与国库拨款，拆款利率高位上扬 * 央行上周五冲销市场的多余资金料视状况调整 * 投信走钱令分配不均，惟RP利率尚能持稳 记者 董永年 路透台北8月8日 - 台湾银行间拆款短率高位周二上扬。资调人员表示，受银行准备现金股利、国库借款 拨款等因素影响，银行间资金分配稍有不均，大型龙头银行也顺势将对票券商的一周拆款利率自0.36%调高至0 .37%。 他们指出，上周五央行发行的七天期存单，自市场多冲销了462.5亿台币资金，再加上周四鸿海 要发出779.8亿台币现金股利，以及明日有国库借款拨款等影响，今日资金略为偏紧且分配不均，一周及两周 的拆款利率高位纷纷来到0.38%。 〞市场没很松，有外商银行跑出来找钱，排队等冲销的变很少。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行资调人士则称，明日有国库借款的拨款，因此有拆入需求。最近每个月只要到月中就会紧张 一下，但到月底钱又跑出来了。 一大型票券商交易员指出，央行上周五藉由发行七天期存单冲销了市场多余资金，再加上这个月上市公司 要发现金股利，所以感觉资金并不是很宽松，近期短率应该就是稳在这，不会有下调的空间了。 本周大额现金股利发放的上市公司包括:周三台塑、元大金及宝成分别发放 292.82亿台币、53.66亿台币及44.2亿台币；周四鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台币 ；周五南亚、中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.201 30.234 台湾加权股价指数<.TWII 10,568.97 10,579.38 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.178% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.380% 0.176-0.360% --两周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.195-0.370% **短票利率未再下滑** 短票方面，大型票券商交易员表示，今日短票利率仍持稳在既有水准，因大型银行开出的买票利率没有变 化。 他们指出，相较于上周月内短票成交较多，本周因渐迈向月中，20天期短票也即将跨月，预料跨月短票的 成交比重会愈来愈多。 〝利率短时间会稳在这边，因为有现金股利要发放。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0. 34-0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.358%，区间在0.28-0.38%，成交量为131.10亿 台币；前日加权平均利率在0.364%，区间在0.34-0.40%，成交量为152.91亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%，利率区间在0.36-0.40%，成交量为66.06亿台币；前日 加权平均利率在0.372%，利率区间在0.36-0.42%，成交量为89.36亿。 台湾央行周二发行2,051亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币，本周余日落点分别为：周三1,218.50亿、周四1,519.5亿和周 五1,999.50亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备250亿台币，累计超额准备905亿台币、加计前期1%的超额准 备1,864亿台币。 **投信走钱** 债券附买回(RP)市场方面，一证券商交易员表示，投信因上市公司客户要发现金股利将基金赎回而走钱， 但银行端则相对宽裕，要找资金不难。 另一证券商交易员则称，有些投信因寿险为筹措国际债券交割款也遭赎回，资金分配略有不均，导致投信 端较难找到新钱。 今日有鸿海90亿公司债交割，本周台币债券交割因素尚包括周四正新发行70亿公司债、周五裕 融发行23.5亿公司债。至于台币公司债还本并不多，仅61亿台币。 外币债交割则有周四花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美元及高盛集团发行30年期零息美元债 2.4亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持于上日水准，公债RP利率主要成交在0.31-0.32%；公司 债RP利率主要区间月内在0.40%，跨月则落在0.41-0.42%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债 附买回利率在0.26-0.33%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.28-0.30%，一个月天期 则在0.31-0.33%。(完) (审校 杨淑祯)