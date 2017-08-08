重发-东南亚股市：收平或小涨，因看好全球经济成长前景

(重发以调整文末表格格式) 路透8月8日 - 东南亚股市周二多收平或小涨，因市场看好全球经济成长前景，在此同时投资人并未受到 逊于预期的中国贸易数据影响。 评等机构惠誉将全球国内生产总值(GDP)增幅预估从6月时的2.9%调高至3%，这此修正特别是由新兴市场及 中国所带动。 马尼拉AB Capital Securities资深分析师Lexter Azurin表示，“我猜是因为惠誉调高展望提振市场信心 。” 这给市场人气带来一些提振。而今日中国公布的7月进出口数据均不及预期，打破近期乐观数据频出之势 。近期中国的一系列强于预期数据提振对于全球经济成长的乐观看法并推动工业用大宗商品价格上涨。 印尼股市 自三日跌势中反弹，收高1.1%，录得一个月以来最佳单日表现，金融和消费必须品类股 领涨。 泰国股市 收高0.2%，受金融股支撑。菲律宾股市 微幅收跌，结束三日连涨。 越南股市 一度涨0.5%刷新九年高位，终场微幅收低，结束三日连涨，金融及消费必须品类股跌幅居 前。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 400.71 1.10 +0.28 +14.63 349.57 新加坡 3318.08 -2.59 -0.08 +15.18 2880.76 马来西亚 1781.65 3.74 +0.21 +8.52 1641.73 泰国 1577.44 3.77 +0.24 +2.24 1542.94 印尼 5810.56 61.27 +1.07 +9.70 5296.71 菲律宾 7986.51 -5.76 -0.07 +16.75 6840.64 越南 791.57 -1.41 -0.18 +19.06 664.87 (完)