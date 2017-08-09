修正-《路透晚报》--8月9日日间新闻摘要（中港台）

(更正两则内容) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：7月通胀总体持稳年内料仍温和，政策继续侧重防风险 -

中国7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

--中国经济：降低企业杠杆率成效初显，将建国企负债杠杆约束机制--发改委

中国国家发展改革委称，当前降低企业杠杆率成效初显，中国债务风险得到有效控制；下一步将重点做好国有企业降低企业杠杆率工作，建立国有企业负债杠杆自我和外部约束机制，并积极探索僵尸企业债务有效处置方式。

--中国外贸：出口面临诸多困难和挑战，保持进出口回稳向好任务艰巨--商务部

中国商务部称，全球经济复苏的基础还不稳固，“逆全球化”思潮抬头，贸易保护主义升温，国内综合要素成本不断上涨，订单和产业转移仍然较快，中国出口仍然面临诸多困难和挑战，保持进出口回稳向好势头的任务仍然艰巨。

--中国钢铁：河北上半年压减退出炼钢产能1,572万吨，全部取缔“地条钢”--省长

中国河北省长许勤指出，今年上半年压减退出炼钢产能1,572万吨、炼铁1,408万吨，全部取缔“地条钢”，稳妥做好职工安置和债务化解工作。

--中国灾情：四川九寨沟县7.0级地震已致九人死亡，疏散游客三万余人--新华

新华社报导，从四川省政府新闻办获悉，8月8日21时19分，阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生7.0级地震，截至9日凌晨5时，地震已造成九人死亡、164人受伤。

--中国灾情：新疆博尔塔拉州精河县发生6.6级地震，震源深度11千米

中国地震台网速报微博发布消息，8月9日7时27分，在新疆博尔塔拉州精河县（北纬44.27度，东经82.89度）发生6.6级地震，震源深度11千米。

--中港经贸：香港与国家旅游局签署协议，深化两地旅游合作

香港政府与中国国家旅游局签署《关于进一步深化内地与香港旅游合作协议》，内容包括联合开发＂海上丝绸之路＂旅游产品、推动两地邮轮旅游合作发展等，冀在现有基础上，进一步加强双方在旅游发展方面的交流合作。

--美中贸易：美国初步裁定进口自中国的铝箔存在补贴，将征收反补贴税

美国商务部称，初步裁定中国进口铝箔存在补贴，将征收16.56%-80.97%的反补贴税。

--美中关系：中国支持联合国制裁朝鲜决议，美方料暂不制裁中国银行业者

美国官员称，特朗普政府似乎暂不会落实对中国与朝鲜往来的银行业者发出的制裁威胁，好让北京多一些时间展现中国严格执行联合国对朝鲜的新决议。

【金融】

--中国金融：二季度境外对境内金融机构直接投资转为净流入--外管局

中国国家外汇管理局称，今年二季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入20.83亿美元，扭转此前连续三个季度净流出状况，单季净流入数额升至2015年三季度以来最高水平。

--中国金融：马骏卸任央行研究局首席经济学家，有望赴任清华五道口--消息

直接了解情况的数位消息人士近日对路透表示，著名经济学家马骏已不再担任中国央行研究局首席经济学家，有望赴任清华大学五道口金融学院从事教研工作。

--香港金融：金管局称增发外汇基金票据与港汇走势无关，不担忧港元转弱

香港金融管理局（HKMA）称，稍早宣布增发400亿港元外汇基金票据与港汇走势无关，并称对近期港元转弱并无担忧。

--中国金融：资本项目开放应成为下一步择机推进的重中之重--专家

中国兴业银行首席经济学家鲁政委指出，中国目前的金融体系总体较为封闭，要想成为金融大国，金融开放特别是资本项目的开放是必要条件，这应该成为下一步择机推进的重中之重。

--《焦点》通道业务存刚性诉求不应妖魔化，中国金融机构盼监管细化

中国金融业步入严监管时代，“去通道、去嵌套”成为政策重要着力点。业内人士指出，此番监管检查令多数旨在规避监管指标、进行政策套利的通道业务几无生存空间，但银行资金因投资范围受限、避税、配杠杆等因素对其他类通道业务仍存在刚性需求，应允许这类正常的投资行为继续存在。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,400亿元逆回购操作，完全对冲当日到期量

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,400亿元人民币的逆回购操作，其中七天期700亿元，14天期700亿元。据此计算，连续第二日投放量完全对冲到期量。

--中国债市动态：现券窄幅波动期货冲高回落，未来通胀和监管担忧压制市场

中国银行间债市早盘现券窄幅震荡，国债期货小幅冲高后又回落。交易人士表示，7月通胀数据略低预期短暂提振市场，不过商品价格上涨对未来通胀的传导以及监管政策的担忧仍然压制现券。

--中国货币市场：资金宽松供给较为充分，公开市场零投放未扰稳定心态

中国银行间市场早盘流动性较上日更显宽松，隔夜等多期限供给充分，借入资金难度不大。公开市场方面连续两日无投放亦无回笼，但市场对央行按需调整的信心仍强，心态维持稳定。

--新债招标：中国两年期国债获2.5亿元追加认购，五年期获3.5亿追加

中国财政部公告显示，上午招标的两年续发固息国债获得2.5亿元人民币追加认购，最终发行量为282.5亿元；同时招标的五年期续发国债获追加3.5亿元，最终发行量为363.5亿元。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.5970%，10年4.3441%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标增发的一、七、10年固息金融债，中 标收益率分别为3.5970%、4.3303%和4.3441%，投标倍数为4.44倍、4.94倍和5.72倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价创10个月新高，转升值预期意味渐浓

人民币兑美元即期早盘与中间价双双创出10个月新高。交易员称，今日人民币汇率走势继续独立于国际市场，国际美元探底企稳的情况下，市场结汇意愿仍旧高涨，逢低购汇需求则明显减少，这导致汇价易升难跌，短期强势走势料延续。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数劲升，CFETS指数升至93.28

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日升0.23%至93.28；SDR篮子指数升至94.09，BIS篮子指数升至94.01。

--离岸人民币：港交所决定于今年12月合约到期后暂停国债期货试点计划

港交所称，决定于今年12月合约到期后暂停国债期货试点计划，明年视乎监管框架的发展，考虑适时推出新的人民币利率产品。

--机构观点：第二季中国资本外流按季增59%，但外汇储备持稳--法国外贸银行

法国外贸银行（Natixis）预测，今年第二季中国资本外流将达1,515亿美元，较此上月预测的上调74亿美元，较首季的952亿美元增加59%。 【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，上涨动力仍不足市场热点持续切换

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今天大盘低开后维持低位震荡，经济数据和新疆、四川地震对市场影响不大。前期表现强势的金融板块股出现调整，而医药、食品饮料股有所反弹。目前大盘向上的动力不足，料后市指数维持横向波动的概率偏大。

--中国期市：当局邀钢企高管、监管机构及交易所共商钢价问题--消息人士

知情人士称，中国邀集监管机关、一家主要交易所以及钢企高管，开会讨论钢价问题，因削减产出致市场价格劲升，引起当局加强监督。

--汽车产业：中国7月乘用车销量同比增加5.5%--全国乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会(简称全国乘联会，英文简称CPCA)的数据显示，中国7月对零售客户的乘用车销量同比增长5.5%。

--中国个股：中国联通称设立阿里和腾讯合作运营中心与混改无关

针对与阿里巴巴及腾讯K合作设立运营中心的媒体报导，中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司发布澄清公告称，设立运营中心属实，但该中心尚处于运营的起步阶段，现阶段不会对公司经营产生重大影响，且该中心的设立与混合所有制改革事项无关。

--香港个股：山水水泥将与配售代理协商配售股份时间表，以恢复公众持股量

停牌近两年四个月的中国山水水泥表示，公司配售股份一事因此前旗下山东山水被前高管非法占领，因而遭配售代理延迟。公司将与配售代理协商配售的时间表，以待非法占领获解决后恢复公司的公众持股量。

--香港个股：万达酒店称停牌涉刊发关连人士就可能资产重组的公告

万达酒店发展称，公司股份今天停牌，以待刊发公司已签署有关涉及公司关连人士就可能资产重组的意向书的公告。

--中国个股：宋城演艺九寨沟景区因地震受损并暂停营业，一员工遇难

中国宋城演艺发展股份有限公司午间公告称，其位于四川九寨沟的千古情景区部分建筑因地震受损，一名景区实习员工遇难，该景区自周三起暂停开放。

--港股业绩：港交所中期净利增长17%，现货畅旺抵销衍生品及LME交投下降

亚洲最大上市交易所--香港交易及结算所有限公司（港交所）公布，今年上半年净利同比增长17%，得益于现货与新股市场畅旺，抵销衍生产品及伦敦金属交易所（LME）成交量下降影响。

--香港个股：九龙仓拟分拆香港投资物业上市，股价创逾四年新高

香港综合企业--九龙仓集团称，拟以介绍形式分拆总值超过2,300亿港元的香港投资物业组合独立上市的建议，已获联交所批准；刺激九仓午盘股价最多飙涨近7.9%，创逾四年新高。 (完) (整理 曾祥进; 审校 杨淑祯)