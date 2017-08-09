重温稿-《中国新债预测》两年及五年期国债收益率均值3.41%和3.61%

* 招标品种：财政部两年/五年期续发固息国债

* 期限及招标金额：280亿元/360亿元人民币

* 招标时间: 周三(9日)10:35-11:35

* 受访人数: 8位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.37%-3.46%；3.55%-3.65%

* 预测均值: 3.41%；3.61%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月8日 - 中国财政部周三将招标续发行两年和五年固息国债。路透调查显示，现券二级仍旧未脱弱势，不过从今日国开新债招标结果来看，一级机构需求较为平稳，明天两期国债定位有望接近或稍低于二级，收益率预测均值分别为3.41%和3.61%。

“一级需求一直比较稳定，外资应该也会有点需求，但二级情绪不好，估计整体中性吧。”华中一银行交易员表示。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，五年最新收益率为3.5997%。本次续发国债标的券之一的两年170012券最新报价在3.4600%/3.4200%，五年170014券最新报价在3.6200%/3.5900%。

国开行上午招标增发的三年、五年、七年期和10年固息债，中标收益率为4.0538%、4.1466%、4.3424%和4.2727%，三年和五年接近预测均值4.05%、4.16%，七年则明显高于预测均值4.30%，10年略高于预测均值4.26%；四期债对应的投标倍数为3.89倍、3.53倍、2.48倍和3.15倍。

明日两年期国债规模280亿元，为财政部今年第12期国债第二次续发；五年360亿元，为财政部今年第14期国债第一次续发。

上述均采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的两期国债当日停止交易一天，招标结束至8月10日进行分销，8月14日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

两期续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。两年期自6月15日开始计息，票面利率3.62%，按年付息，发行手续费为承销面值的0.05%；五年期自7月13日开始计息，票面利率3.47%，按年付息，发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定上，两年期投标标位变动幅度为0.02元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；五年期投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)