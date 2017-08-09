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5 天前
更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨259点创逾10个月新高，客盘结汇涌现
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2017年8月9日 / 上午9点17分 / 5 天前

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨259点创逾10个月新高，客盘结汇涌现

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币大幅收涨259点，创逾10个月新高
    * 中间价低于市场价299点，亦创10个月新高
    * 市场预期或已转变为看涨人民币
    * 客盘结汇意愿高，汇价走势与外围市场脱节

 (新增评论和收贬报价)
    路透上海/北京8月9日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨259点；收盘价与
中间价同创10个月新高。交易员称，今日人民币汇率走势继续独立于国际市场，国际美元探
底企稳之际，市场结汇意愿高涨，购汇则明显减少；午后客盘结汇涌现并触发止损盘，汇价
快速上涨。离岸CNH盘中亦触及6.6910元的10个月新高。
    
    他们并表示，从目前市场反应看，市场或已从贬值预期转为升值预期，期间可见大行在
某些点位有大单投放人民币流动性，但无法判断是客盘本身行为还是大行维稳需求；这种结
汇偏强状况或加快监管层对购汇端限制的放松步伐。
    
    “午后客户结汇涌现，有点羊群效应。”一中资行交易员称，“现在顺势做人民币升值
是最好的，还是建议客户不要过度持汇，不要赌人民币贬值。”
    
    他并表示，估计监管层暂时还不会用逆周期因子反向调节中间价，因为不能乱给信号；
但如果今年末人民币对一篮子货币呈现升值，那明年对汇市的调整有可能会反过来。

    亦有中资行交易员表示，现在市场不跟着外围走了，抄底购汇的人已经心累了，如果没
人抄底，购汇端没有流动性，人民币会快速上涨。
    
    人民币兑美元即期收报6.6776元，为2016年9月30日收报6.67元以来新高；
人民币兑美元中间价报6.7075元，为2016年10月10日报6.7008以来最高。

    中国自身宏观数据对人民币走势的影响仍不大。中国统计局周三公布的7月通胀基本符
合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警
惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

    全球汇市方面，瑞郎周三跳升，澳元等高收益货币则大跌，因来自朝鲜半岛的最新一轮
地缘政治紧张局势促使投资者削减仓位。美元兑日圆 JPY= 走软，日圆在地缘政治紧张时期
经常受到追捧。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.6776        6.7035      0.39%
               FXS>                              
   中间价               6.7075        6.7184      0.16%
 成交额<CNYSPTVOL=C  296.18亿美元  328.74亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      304        日低6.708    日高6.67
                                                    76
   今年以来升贬幅度                                 4.07%
 2005年汇改以来升贬                                23.94%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1000                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.6955        6.7125             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.827         6.8419             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6792
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8441元、6.0833元和8.6928元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)

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