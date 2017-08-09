更新版 1-中国汇市：人民币大幅收涨259点创逾10个月新高，客盘结汇涌现

* 人民币大幅收涨259点，创逾10个月新高 * 中间价低于市场价299点，亦创10个月新高 * 市场预期或已转变为看涨人民币 * 客盘结汇意愿高，汇价走势与外围市场脱节 (新增评论和收贬报价) 路透上海/北京8月9日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨259点；收盘价与 中间价同创10个月新高。交易员称，今日人民币汇率走势继续独立于国际市场，国际美元探 底企稳之际，市场结汇意愿高涨，购汇则明显减少；午后客盘结汇涌现并触发止损盘，汇价 快速上涨。离岸CNH盘中亦触及6.6910元的10个月新高。 他们并表示，从目前市场反应看，市场或已从贬值预期转为升值预期，期间可见大行在 某些点位有大单投放人民币流动性，但无法判断是客盘本身行为还是大行维稳需求；这种结 汇偏强状况或加快监管层对购汇端限制的放松步伐。 “午后客户结汇涌现，有点羊群效应。”一中资行交易员称，“现在顺势做人民币升值 是最好的，还是建议客户不要过度持汇，不要赌人民币贬值。” 他并表示，估计监管层暂时还不会用逆周期因子反向调节中间价，因为不能乱给信号； 但如果今年末人民币对一篮子货币呈现升值，那明年对汇市的调整有可能会反过来。 亦有中资行交易员表示，现在市场不跟着外围走了，抄底购汇的人已经心累了，如果没 人抄底，购汇端没有流动性，人民币会快速上涨。 人民币兑美元即期收报6.6776元，为2016年9月30日收报6.67元以来新高； 人民币兑美元中间价报6.7075元，为2016年10月10日报6.7008以来最高。 中国自身宏观数据对人民币走势的影响仍不大。中国统计局周三公布的7月通胀基本符 合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警 惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。 全球汇市方面，瑞郎周三跳升，澳元等高收益货币则大跌，因来自朝鲜半岛的最新一轮 地缘政治紧张局势促使投资者削减仓位。美元兑日圆 JPY= 走软，日圆在地缘政治紧张时期 经常受到追捧。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6776 6.7035 0.39% FXS> 中间价 6.7075 6.7184 0.16% 成交额<CNYSPTVOL=C 296.18亿美元 328.74亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 304 日低6.708 日高6.67 76 今年以来升贬幅度 4.07% 2005年汇改以来升贬 23.94% 幅度 一年期美元/人民币 1000 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6955 6.7125 一年期NDF<CNY1YNDF 6.827 6.8419 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6792 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.8441元、6.0833元和8.6928元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/杨淑祯)