更新版 1-台湾货币市场：拆款利率稳在高位，银行因现金股利发放多缺不一

* 鸿海现金股利发放及国库借款仍令市场偏紧 * 银行资金需求较高，票券商缺口不大 * 短票买气变差，RP也因债券交割利率区间变大 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北8月9日 - 台湾银行间拆款短率周三稳在高位。资调人员表示，鸿海现金股利发放以及 国库借款等因素仍令银行间资金分布不均，但已无更紧俏的感觉。 他们指出，鸿海的779.8亿台币现金股利，昨日自数家银行汇往第一银行专户后，今日下午将会分散至各 家银行以因应明日的发放。这造成今日银行间的调度仍趋于审慎，但预料明日将有所缓解。 〞今年股利发放都是走存款，所以会造成存款到处乱跑，蛮特别的。〞一位银行交易员说。 一大型银行资调人员则称，由于自家拆款利率偏高，平时不会有银行上门调度。但今日却有好几家来问是 否有供应，显然是外头较便宜的钱拿不到了。 除了鸿海现金股利的因素外，另一大型银行资调人员指出，包括今日、周五以及下周都有国库借款的拨款 ，这也是造成资金分配不均的另一个因素。 一大型票券商交易员也表示，这两天向公股行库拆款，有的业者说没钱。不过央行因应国库借款的紧缩因 子有七天及14天的存单可供调整，因此这两天利率走高主要是反映分配不均的心理预期，只要多打电话，多议 价，资金取得料将无虞。 今日有台塑、元大金及宝成分别发放292.82亿台币、53.66亿台币及44.2亿 台币现金股利，周四则有鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台币；周五南亚、 中信金各分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。 台湾央行周三傍晚预告，将于周五(11日)发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%原水准。 本地时间17:40 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.218 30.201 台湾加权股价指数<.TWII 10,470.38 10,568.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.178% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.280% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.370% 0.175-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.200-0.380% **短票买气变差** 短票方面，大型票券商交易员表示，受银行间资金分配不均影响，这两天短票买气较差，但也因资金缺口 不大，所以利率未见明显攀升。 他们指出，鸿海现金股利发放因时间差影响，各家银行资金分配不均，如此也造成短票买气不太顺畅，有 银行月内短票利率因此成交在0.38%，较主要成交区间0.35-0.36%走高。 〝有人10几天的票开0.38%成交，但月内顶多在0.36%以内，显示票券商间对利率的认定不同。〞一位大型 票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0. 35-0.36%，少数高见0.38%，上日为0.34-0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.362%，区间在0.34-0.38%，成交量为57.33亿 台币；前日加权平均利率在0.358%，区间在0.28-0.38%，成交量为131.10亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.371%，利率区间在0.35-0.39%，成交量为36.62亿台币；前日 加权平均利率在0.371%，利率区间在0.36-0.40%，成交量为66.06亿。 台湾央行周三发行1,219.5亿台币定存单，发行余额增1亿台币。 本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币，本周余日落点分别为：周四1,519.5亿和周五1,999.50亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备221亿台币，累计超额准备1,125亿台币、加计前期1%的超额 准备2,084亿台币。 **RP利率区间略有扩大** 债券附买回(RP)市场方面，因应周四公司债与国际债券交割，今日市场资金分配略有不均，这令RP利率成 交区间稍有扩大。 一证券商交易员称，投信资金因遭赎回多缺不一，但银行端则相对充裕，因此找钱不难。 另一投信资金调度人士则表示，这两天有债券交割因子干扰，较缺钱的券商利率就可以做高一点。 本周台币债券交割因素尚包括周四正新发行70亿公司债、周五裕融发行23.5亿公司债。至于台 币公司债还本并不多，仅61亿台币。 外币债交割则有周四花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美元及高盛集团发行30年期零息美元债 2.4亿美元。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.32%；公司债RP利率主要区间在0.40-0 .43%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债 附买回利率在0.28-0.30%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.28-0.35%。(完) (审校 杨淑祯)