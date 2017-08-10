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重发-台湾汇市：台币爆量收贬创逾半个月新低，因地缘政治及外资股利汇出
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2017年8月10日 / 上午9点34分 / 4 天内

重发-台湾汇市：台币爆量收贬创逾半个月新低，因地缘政治及外资股利汇出

路透新闻部

3 分钟阅读

 (重发修正鸿海股票代码)
    * 台币兑美元爆量收贬近1角，创逾半个月新低
    * 地缘政治及鸿海股利入帐，外资净汇出5亿美元
    * 韩元暂无止泻迹象，短线台币盘整偏贬
    * 明日台币兑美元区间料在30.250-30.350

    路透台北8月10日 - 台币兑美元周四爆量收贬近1角，创逾半个月新低。交易员称，受东北亚地
缘政治紧张情势升高影响，加上鸿海现金股利今天入帐，加重外资汇出力道，全天净汇出约5亿美元
，促使台币开低走低并收贬；短线因韩元暂无止泻迹象，台币料将盘整偏贬。
    
    他们表示，北韩(朝鲜)再度挑衅美国，市场忧地缘政治风险升高，而外资在大举汇出之际，部分资金转入
债市避险，再加上海外市场看多美元，今天外资在领到鸿海股利后随即汇出，促使台币连二日收贬。
    
    〞外资都在买美元，(北韩与美国)一副就是要打起来的感觉，亚股避险情绪满沉重的。〞一大型银行交易
员说。
    
    一资深汇银人士则称，鸿海现金股利今天入帐，加上受到东北亚地缘政治因素影响，台币在外资股利汇出
影响下，走势明显偏弱，〞今天股利汇出很多，(美元)需求比较旺盛，出口商虽然出来卖很多，但韩元贬这么
大，台币跟着走贬。〞
    
    他并指出，随台币进一步走低，出口商纷纷进场大砍美元，但从午后台币仍能轻易贬破30.300来看，显示
美元需求旺盛，外资汇出力道亦相当强劲。
        
    一大型商银交易员亦称，外资大买美金，出口商则是沿路丢售美元，在外银买汇力道对抗来自本地银行和
出口商的抛汇之下，台币爆量走贬。
    
    另一大型银行交易员表示，受东北亚地缘政治紧张情绪冲击，外资大买美元，出口商则在30.250至30.300
间狂抛美元，使台币暂时守稳在30.300附近，惟韩元目前似无止泻迹象，短线台币料将盘整偏贬。
    
    鸿海及联电今天分别发放779.8亿台币及61.12亿台币现金股利；明天则有南亚、中信
金股利入帐，金额分别有356.9亿台币及194.7亿台币。

    周四台币兑美元收盘贬9.1分报30.309，创逾半个月收盘新低，此前收盘新低为7月26日的30.402。

    台湾股市周四明显收低，第三日下跌，加权股价指数收跌1.34%。台湾证券交易所周
四资料显示，外资及陆资在台股转为买超10.87亿台币，中止先前连五个交易日卖超共计157.24亿台币；上交
易日为卖超69.51亿台币。
    
    亚股周四转为下跌，投资人担忧近来美朝紧张局势升级，打压韩股跌至两个月低点。而韩元
/美元跌幅达0.8%，降至7月12日以来低位。韩元周三下跌0.9%。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显缩减
；目前一个月美元/台币远汇报30.246/30.274，上日收在30.203。
    
    交易员预估，明日台币兑美元区间料在30.250-30.350。
         
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选  
              
 16:00             台币/美  上日收盘  波动区间       开盘价    成交量   上日成交
                        元                                     亿美元   量／亿美
                      报价                                                   元 
 台北外汇经纪公     30.309    30.218  30.217-30.319   30.200     9.09       6.15
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     30.309    30.218  30.220-30.320   30.220     4.78       2.52
 司                                                                    
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 美元/台币一个月期          -0.035/-0.020              -0.050/-0.030
 美元/台币六个月期          -0.195/-0.160              -0.225/-0.185 (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)

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