更新版 1-台湾货币市场：拆款利率大致持稳，外资汇出与现金股利发放令气氛谨慎

* 现金股利发放及台股重挫令银行审慎 * 外资汇出扩大保管行也有拆入需求 * 短票买气未提升，票券商拆款需求增 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北8月10日 - 台湾银行间拆款短率周四稳在既有高位。资调人员表示，这两天股市表现不佳，外资 有汇出需求，添加了市场的保守气氛。现金股利发放因素仍令银行操作谨慎以对。 他们指出，朝鲜地缘政治紧张情势升高，外资昨日在台股现货卖超扩大，并汇出逾2亿美元。今日台股仍 不见止跌，大盘加权股价指数盘中跌逾1%，以往资金宽裕的外商银行，近期也多缺不一，拆入需求增 加。 〞感觉资金不宽裕，没有人上门推销，都要自己去找才有。〞一位银行交易员说。 另一大型银行资调人士则称，这两天股市表现不好，连外商银行都上门借钱。虽然鸿海现金股 利已发放，但周五仍有南亚、中信金要发现金股利，短率仍受资金在银行间调度的时间差 影响而未见下滑。 一大型票券商交易员指出，今日银行买票意愿不高，资金缺口要靠扩大拆款才能补平，不过利率并没有进 一步拉抬的现象。 今日有鸿海及联电将分别发放779.8亿台币、61.12亿台币现金股利；周五则有南亚、中信金各 分别发放356.9亿台币、194.7亿台币。 台币兑美元周四爆量收贬近1角，创逾半个月新低。交易员称，受东北亚地缘政治紧张情势升高 影响，加上鸿海现金股利今天入帐，加重外资汇出力道，全天净汇出约5亿美元，促使台币开低走低并收贬； 短线因韩元暂无止泻迹象，台币料将盘整偏贬。 本地时间17:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.309 30.218 台湾加权股价指数<.TWII 10,329.74 10,470.38 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.175-0.370% 0.176-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.200-0.370% **短票续做为主** 短票方面，大型票券商交易员表示，由于市场资金分布不均情形改善有限，再加上股市表现不好，外资有 汇出疑虑，银行买票意愿不见提升。 大型票券商交易员指出，由于小型票券商为顺利调度拉高了成交利率，因此与银行的议价也必须多花一些 时间，成交利率已未再向上走高。 〝中小型银行资金较不稳，但今天到期都可以续。〞一位大型票券交易员说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0. 35-0.36%，也大致同于上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.367%，区间在0.34-0.38%，成交量为86.36亿 台币；前日加权平均利率在0.362%，区间在0.34-0.38%，成交量为57.33亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.372%，利率区间在0.37-0.40%，成交量为28.18亿台币；前日 加权平均利率在0.371%，利率区间在0.35-0.39%，成交量为36.62亿。 台湾央行周四发行1,519.5亿台币定存单，发行余额未增减。 本周央行存单到期金额共1兆743.50亿台币，本周余日落点为：周五1,999.50亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备179亿台币，累计超额准备1,397亿台币、加计前期1%的超额 准备2,357亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，今日有数档公司债及国际债券交割，惟相关调度作业已提前完成，今日整体市 况平平，多以到期续做为主。 一证券商交易员称，今日除了少数寿险与银行因现金股利发放走一些钱外，其他都还算宽裕，跨月公债与 公司债承做利率较月内多1个基点。 另一投信资调人士则表示，投信资金多缺不一较为明显，至于票券商则普遍不缺钱。 今日有正新发行70亿公司债，外币债交割则有花旗集团发行两档30年期零息美元债共3.81亿美 元及高盛集团发行30年期零息美元债2.4亿美元。 本周台币债券交割因素尚包括周五裕融发行23.5亿公司债。至于台币公司债还本并不多，仅61亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.33%；公司债RP利率主要区间在0.40-0 .43%。 大型票券商方面，今天与金融机构承作公债RP利率与上日相仿，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债 附买回利率在0.28-0.31%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.28-0.35%。(完) (审校 屈桂娟)