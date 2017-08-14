重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(8月7日11日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：7月通胀总体持稳年内料仍温和，政策继续侧重防风险

中国7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

--中国数据：7月以美元计价进出口增幅双下滑，下半年回落态势趋明显

尽管中国上半年外贸超预期增长，但7月份进出口增幅却呈双双回落态势，亦远低于市场预期。受基数及价格等多方面因素影响下，预计中国下半年的进出口形势难及上半年。

--中国央行：落实好稳健中性货币政策，前瞻性引导金融机构适度创新

中国央行表示，各地区金融业将紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，落实好稳健中性货币政策，增强调控的针对性和有效性，做好与供给侧结构性改革相适应的总需求管理，营造中性适度的货币金融环境。

--中国经济：降低企业杠杆率成效初显，将建国企负债杠杆约束机制--发改委

中国国家发展改革委称，当前降低企业杠杆率成效初显，中国债务风险得到有效控制；下一步将重点做好国有企业降低企业杠杆率工作，建立国有企业负债杠杆自我和外部约束机制，并积极探索僵尸企业债务有效处置方式。

--中国经济：对外投资整体健康，但有极少数企业趁机向境外转移资产--官员

中国全国人大财经委副主任尹中卿称，当前中国对外投资整体是健康的，但也有一些企业盲目跟风并购，还有极少数企业趁机向境外转移资产。

--中国外贸：出口面临诸多困难和挑战，保持进出口回稳向好任务艰巨--商务部

中国商务部称，全球经济复苏的基础还不稳固，“逆全球化”思潮抬头，贸易保护主义升温，国内综合要素成本不断上涨，订单和产业转移仍然较快，中国出口仍然面临诸多困难和挑战，保持进出口回稳向好势头的任务仍然艰巨。

--中国经济：放宽小微企业发行产业融合发展专项债发债要求--发改委

中国国家发改委通知称，放宽小微企业发行产业融合发展专项债发债要求。以小微企业增信集合债券形式发行社会领域和农村产业融合发展产业专项债券，募集资金用于小微企业发展的，可将要求放宽为“对单个委贷对象发放的委贷资金累计余额不得超过5,000万元且不得超过小微债募集资金规模的10%”。

--中港经贸：香港与国家旅游局签署协议，深化两地旅游合作

香港政府与中国国家旅游局签署《关于进一步深化内地与香港旅游合作协议》，内容包括联合开发＂海上丝绸之路＂旅游产品、推动两地邮轮旅游合作发展等，冀在现有基础上，进一步加强双方在旅游发展方面的交流合作。

--《独家新闻》中国当局进一步收紧对国内企业海外收购的管制

据三位知情人士透露，中国当局计划进一步收紧对中国企业海外收购及相关融资安排的管制，并已开始严密审查这些交易的商业因素。消息人士称，中国国家发改委(NDRC)和商务部正在仔细检视这类交易协议。

--中国经济：雄安建设投资集团有限公司正式成立，初期注册资本100亿元

新华社报导称，中国雄安建设投资集团有限公司已于7月18日正式成立，公司是经河北省政府批准成立，具有独立法人资格、自主经营、独立核算的国有独资公司，初期注册资本100亿元人民币，河北省政府为唯一股东。

--中国钢铁：河北上半年压减退出炼钢产能1,572万吨，全部取缔“地条钢”--省长

中国河北省长许勤指出，今年上半年压减退出炼钢产能1,572万吨、炼铁1,408万吨，全部取缔“地条钢”，稳妥做好职工安置和债务化解工作。

--中国煤炭：山东省力争2017年内净压减煤炭消费量2,706万吨以上

中国山东省发改委称，该省将通过落实重点行业、重点企业压减煤炭消费措施，实现年内全省净压减煤炭消费量2,706万吨以上，全省2017年煤炭消费总量控制在38,233万吨以内。

--中国环保：第四批中央环保督察将全面启动，实现对各省督察全覆盖--环保部

中国环保部称，近日第四批中央环境保护督察将全面启动，已组建八个中央环境保护督察组，分别负责对吉林、浙江、山东、海南、四川、西藏、青海、新疆（含兵团）开展督察进驻工作，实现对全国各省（区、市）督察全覆盖。

【金融】

--中国期市：上期所对螺纹钢期货进行窗口指导，采取提高保证金等措施--消息

三位了解情况的消息人士表示，上海期货交易所近日对期货公司进行窗口指导，对连续五个交易日成交量超过持仓量两倍的螺纹钢合约，从第五个交易日开始进行风险管理，包括采取提高保证金等风控措施，今天是第五天，今日早盘螺纹钢主力合约SRBcv1大跌3.5%。

--中国金融：监管层将发力国企降杠杆，企业金控管理办法有望出台--报载

上月召开的中国金融工作会议突出了降低国企杠杆率的重要性。中国证券报报导称，近期多个监管部门有望祭出降杠杆组合拳，央行将出台有关产融结合和企业金融控股的管理办法，国资委也有望出台专门针对央企金融控股的管理办法。

--中国金融：二季度境外对境内金融机构直接投资转为净流入--外管局

中国国家外汇管理局称，今年二季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流入20.83亿美元，扭转此前连续三个季度净流出状况，单季净流入数额升至2015年三季度以来最高水平。

--中国金融：马骏卸任央行研究局首席经济学家，有望赴任清华五道口--消息

直接了解情况的数位消息人士近日对路透表示，著名经济学家马骏已不再担任中国央行研究局首席经济学家，有望赴任清华大学五道口金融学院从事教研工作。

--香港金融：金管局称增发外汇基金票据与港汇走势无关，不担忧港元转弱

香港金融管理局（HKMA）称，增发400亿港元外汇基金票据与港汇走势无关，并称对近期港元转弱并无担忧。

--中国数据：7月外储续增因美元疲弱致估值上升，外储与外占料继续背离

中国央行公布7月末外储续增至30,807.2亿美元，环比增239.31亿美元，为连续六个月增加。市场人士指出，7月美元疲弱带来的外储资产估值上升，仍是外储增加最主要原因；而中国的跨境资金流动形势虽有缓和但依然是净流出，料外汇储备和外汇占款将继续背离。

--中国金融：央行发文要求明年下半年所有支付机构必须接入网联平台

据业内人士介绍，中国央行上周五发文要求，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务，全部通过非银行支付机构网络支付清算平台（网联平台）处理。该平台由45家股东共同出资20亿元人民币，其中央行及直属机构持股18%，外管局旗下梧桐树投资持股10%，分列前两大股东。

--《焦点》通道业务存刚性诉求不应妖魔化，中国金融机构盼监管细化

中国金融业步入严监管时代，“去通道、去嵌套”成为政策重要着力点。业内人士指出，此番监管检查令多数旨在规避监管指标、进行政策套利的通道业务几无生存空间，但银行资金因投资范围受限、避税、配杠杆等因素对其他类通道业务仍存在刚性需求，应允许这类正常的投资行为继续存在。

--《路透基点特写》中国企业境外贷款面临担保登记程序延误风险

中国当局持续加强管制海外借款及资本外流之际，中国企业向外管局备案登记境外贷款担保的进度延误，令银行贷款业务人士忧心忡忡。

【固定收益】

--《分析》中国央行延续温和净回笼，下周到期压力大但维稳呵护仍可期

中国央行本周在公开市场延续温和对冲，单周小幅净回笼资金300亿元，与上周的净回笼400亿元接近。尽管本周逆回购到期量创近半年新高，在央行维护下资金面趋于平衡，货币市场情绪改善。

--中国企业：东北特殊钢集团重整计划已获得债权人会议通过--消息人士

陷入债务泥潭的中国东北特殊钢集团重整计划推进终于迈出关键一步。消息人士透露，今日召开的东北特钢集团债权人会议已通过了重整计划草案。按照此前草案，债券类和经营类普通债权人，超50万元人民币的部分现金清偿率为22.09%。

--中国债市：上清所7月托管量净增4,903亿元，同业存单仍是主要推手

中国上海清算所最新数据显示，7月固定收益产品托管量净增加4,903亿元人民币至163,736亿元，其中同业存单仍是最主要推动力，托管增量占比近九成。

【外汇】

--《焦点》人民币连续上涨夯实“人无贬基”，或止步6.6关口重返“双向波动”

人民币汇率近期连续上涨，一改“811”汇改两年来的压抑局面，并以实际行动印证了中国政府多次强调的“人无贬基”。不过，单边升值或贬值都非成熟市场标志，唯“双向波动”才是市场各方真正希望看到的。

--《人民币综述》8.11汇改两周年：再从逆周期因子说起

8.11汇改满两周年，人民币汇率的市场预期出现逆转。本周人民币兑美元单边劲扬走势极为吸睛，表现和2015年12月单边贬值极为类似；可以说5月底监管层引入的“逆周期因子”功不可没，而如何界定升值是顺周期，值得讨论。

--中国外汇：汇率政策关键是在情景分析、压力测试基础上做好应对预案--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文指出，政策公信力是汇率维稳成功的关键。只有当市场预期趋稳，跨境资本有序流动，才能最终实现市场和政府的双赢。汇率政策关键是要在情景分析、压力测试基础上，做好应对预案，从最坏处打算、争取最好的结果。

--离岸人民币：港交所决定于今年12月合约到期后暂停国债期货试点计划

港交所称，决定于今年12月合约到期后暂停国债期货试点计划，明年视乎监管框架的发展，考虑适时推出新的人民币利率产品。

【证券/行业】

--中国期市：当局邀钢企高管、监管机构及交易所共商钢价问题--消息人士

知情人士称，中国邀集监管机关、一家主要交易所以及钢企高管，开会讨论钢价问题，因削减产出致市场价格劲升，引起当局加强监督。

--路透专访：中国钢铁价格年内都将维持高档--新日铁住金副社长

日本最大钢铁生产商--新日铁住金副社长荣敏治称，该公司预计中国钢铁价格年内都将维持在高档，因中国的基础设施支出提振当地建筑需求。

--企业并购：SEC搁置中国财团收购芝加哥股票交易所的交易

美国证券交易委员会(SEC)延期就是否批准中国投资方收购芝加哥股票交易所(CHX)作出决定，以便有更多时间考量这宗具有政治敏感性的交易。中国投资财团由重庆财信集团牵头。

--中国企业：海航集团竞购贝尔格莱德机场的租用权

中国海航集团的一位高管称，该公司准备竞购贝尔格莱德机场(又名尼古拉特斯拉机场)的租用权，无惧政府加强对海外收购的审查。相关审查给该公司部分其他未完成交易蒙上了阴影。

--汽车产业：中国7月乘用车销量同比增加5.5%--全国乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会(简称全国乘联会，英文简称CPCA)的数据显示，中国7月对零售客户的乘用车销量同比增长5.5%。

--中国个股：中国联通称设立阿里和腾讯合作运营中心与混改无关

针对与阿里巴巴及腾讯K合作设立运营中心的媒体报导，中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司发布澄清公告称，设立运营中心属实，但该中心尚处于运营的起步阶段，现阶段不会对公司经营产生重大影响，且该中心的设立与混合所有制改革事项无关。

--港股业绩：中移动宣派特别股息，午盘股价曾创逾四个月高位

以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动宣布，今年上半年净利同比增长3.5%，受无线上网收入上升带动；公司宣布派发每股3.2港元的特别股息，刺激午盘股价由早盘下跌转升，最多涨近6%的约四个半月新高。

--美国个股：沃尔玛与京东首尝网上购物节，单日销售额较之前纪录增13倍

在沃尔玛与中国电商巨头京东展开深度合作后，沃尔玛也开始尝试用中国近年来相当流行的网上购物节来促进销售。在双方打造的首个线上线下联动大型促销活动“88购物节”中，沃尔玛在京东的三家店铺总销售创新高，较之前的最高日销售额高出13倍。

--中国证券：MSCI明晟称拟将六只个股加入其中国A股指数

美国指数供应商--MSCI明晟表示，在2017年8月进行指数季度评估时，将在其MSCI中国A股指数中加入六只股票，同时剔除三只股票。

--企业结盟：万豪与阿里巴巴合作，瞄准中国赴海外游客户

全球最大的酒店联锁运营商万豪国际(Marriott International)称，将与中国阿里巴巴集团合作，从规模愈发庞大的中国人赴海外旅游市场中分一杯羹。

--《分析》卖空者盯上在香港上市中资企业，招致更多敌意

卖空者正在越来越多地盯上在香港上市的中资企业，他们声称这些企业通过会计花招弄虚作假、进行市场操纵并有欺诈行为，尽管卖空者面临越来越大的敌意。 （完） (整理 杨淑祯/曾祥进; 审校 林高丽)