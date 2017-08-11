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2 天前
更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌成交放量，短期技术调整不改中期强势
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2017年8月11日 / 上午9点31分 / 2 天前

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌成交放量，短期技术调整不改中期强势

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 人民币放量收跌，中间价则升至10个半月新高
    * 市场猜测监管启动过滤机制，逢低购汇涌出
    * 人民币升势过快，结汇意愿略降
    * 短期调整不改中期看好走势

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京8月11日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌成交放量，中间价则续升近130点刷
新10个半月新高。交易员称，部分机构猜测今日监管层启动了对中间价的过滤机制，向市场传递不希望人民币
过快升值的意图，离岸CNH转跌，逢低购汇亦迅速涌出致人民币收跌，但短期调整不改中期强势。
    
    他们并表示，本周人民币在快速上升时，购汇端基本没有流动性，而且走势独立，这种升势缺乏稳定性；
另外汇价快速上升之后结汇的价格已经没有之前合适，结汇观望意愿上升，估计汇价从高点回落300-500点结
汇需求会再度涌现。
    
    “逆周期因子今天肯定发挥作用了，不然中间价和开盘价肯定都不是这个价。”一中资行交易员称，“今
天汇价波动比较大，这个价位上许多自营愿意多拿一点美元，交投也比较旺盛。”
    
    亦有外资行交易员称，这周人民币涨得太快，也需要回调，但中期看好基本是大家的共识。
    
    离岸人民币兑美元即期周五早盘冲高后急速转跌。先是一早冲破6.66关口，之后回落最低触及6.
6949元，尽数回吐昨日涨幅，离岸CNH下跌也带动在岸汇价调整。
    
    中国金融四十人论坛高级研究员管涛指出，最近这波人民币汇率升值主要不是受到逆周期因子的影响，也
不是央行干预的结果，而是市场预期变化而形成的结汇盘推动的。

    受中间价续升影响，外汇交易中心公布的人民币汇率CFETS指数时隔五个月重返94关口。   
 

    全球汇市方面，美元兑日圆周五跌至八周低点附近，因美国和朝鲜之间的紧张局势升级。在欧洲和美国夏
季假期市况淡静之际，朝鲜局势占据汇市主导。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
    
 在岸市场人民币兑美      今日           上日        升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.6668         6.661       -0.09%
               FXS>                               
   中间价               6.6642         6.677       0.19%
 成交额<CNYSPTVOL=C  319.37亿美元   286.18亿美元      
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       154        日低6.677    日高6.66
                                                     16
   今年以来升贬幅度                                  4.24%
 2005年汇改以来升贬                                 24.15%
               幅度                               
  一年期美元/人民币           1132                        
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日           上日              
   CNH即期              6.6804         6.6668             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.8095         6.7938             
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6673元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8366元、6.110
5元和8.6531元。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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