更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌成交放量，短期技术调整不改中期强势

* 人民币放量收跌，中间价则升至10个半月新高 * 市场猜测监管启动过滤机制，逢低购汇涌出 * 人民币升势过快，结汇意愿略降 * 短期调整不改中期看好走势 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京8月11日 - 人民币兑美元即期周五小幅收跌成交放量，中间价则续升近130点刷 新10个半月新高。交易员称，部分机构猜测今日监管层启动了对中间价的过滤机制，向市场传递不希望人民币 过快升值的意图，离岸CNH转跌，逢低购汇亦迅速涌出致人民币收跌，但短期调整不改中期强势。 他们并表示，本周人民币在快速上升时，购汇端基本没有流动性，而且走势独立，这种升势缺乏稳定性； 另外汇价快速上升之后结汇的价格已经没有之前合适，结汇观望意愿上升，估计汇价从高点回落300-500点结 汇需求会再度涌现。 “逆周期因子今天肯定发挥作用了，不然中间价和开盘价肯定都不是这个价。”一中资行交易员称，“今 天汇价波动比较大，这个价位上许多自营愿意多拿一点美元，交投也比较旺盛。” 亦有外资行交易员称，这周人民币涨得太快，也需要回调，但中期看好基本是大家的共识。 离岸人民币兑美元即期周五早盘冲高后急速转跌。先是一早冲破6.66关口，之后回落最低触及6. 6949元，尽数回吐昨日涨幅，离岸CNH下跌也带动在岸汇价调整。 中国金融四十人论坛高级研究员管涛指出，最近这波人民币汇率升值主要不是受到逆周期因子的影响，也 不是央行干预的结果，而是市场预期变化而形成的结汇盘推动的。 受中间价续升影响，外汇交易中心公布的人民币汇率CFETS指数时隔五个月重返94关口。 全球汇市方面，美元兑日圆周五跌至八周低点附近，因美国和朝鲜之间的紧张局势升级。在欧洲和美国夏 季假期市况淡静之际，朝鲜局势占据汇市主导。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6668 6.661 -0.09% FXS> 中间价 6.6642 6.677 0.19% 成交额<CNYSPTVOL=C 319.37亿美元 286.18亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 154 日低6.677 日高6.66 16 今年以来升贬幅度 4.24% 2005年汇改以来升贬 24.15% 幅度 一年期美元/人民币 1132 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6804 6.6668 一年期NDF<CNY1YNDF 6.8095 6.7938 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6673元；人民币兑欧元 EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8366元、6.110 5元和8.6531元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)