更新版 1-中国期市：下周二起非期货公司会员螺纹钢期货日内开仓量上限为8,000手

* 下周二起对非期货会员螺纹钢期货实行日内开仓限制

* 日内开仓最大数量为8,000手

* 日内平今仓交易手续费提高至万分之五 (（新增背景和更多细节）)

路透上海8月11日 - 基于近阶段中国螺纹钢期货交易火爆，上海期货交易所决定对两个主力合约进行日内开仓限制。上期所周五盘后发出通知，自下周二（15日）起，非期货公司会员、客户在螺纹钢RB1710和RB1801合约日内开仓交易的最大数量为8,000手，套期保值交易不受此限制。

去年11月底，上期所亦对当时的两个螺纹钢活跃品种--RB1701合约和RB1705合约进行日内开仓交易限制，最大开仓量分别为8,000手。不过随着这两个合约到期摘牌，该日内开仓限制随之取消。

上期所最新通知还指出，自下周二起，螺纹钢RB1710合约、RB1801合约日内平今仓交易手续费从成交金额的万分之一调整为万分之五。

上期所还下发通知称，鉴于近期国内外形势复杂多变，影响市场运行的不确定性因素较多，该所部分上市品种价格波动较大、成交活跃，请各会员单位做好风险防范工作，提醒投资者谨慎判断市场信息，理性投资，维护市场平稳运行。

上海期交所的螺纹纲期货主力合约自6月中以来出现一波升势，近两个月累计最大升幅达四成。周四螺纹钢主力合约盘中创下四年半来高点4,016元，周五收报3,862元，跌2.7%。

有消息人士稍早对路透表示，上期所近日已对期货公司进行窗口指导，对连续五个交易日成交量超过持仓量两倍的螺纹钢合约，将从第五个交易日开始进行风险管理，包括采取提高保证金等风控措施。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯/曾祥进)