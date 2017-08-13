重发-重温稿-美国股市：因押注美国推迟加息上涨，但朝鲜忧虑限制涨幅

(修改原文链接)

* 7月消费者物价上涨0.1%，预估为上升0.2%

* 标普500指数周线跌幅为逾四个月来最大

* 罗素2000指数录得一年半来最大单周降幅

* 杰西潘尼和Snap跌至纪录低位，因业绩疲弱

* 道指收高0.07%，标准普尔500指数上涨0.13%，纳斯达克指数收高0.64%

路透8月11日 - 美国股市周五收盘小幅走高，终结了三日连跌走势，因投资者押注美国将推迟升息，但涨幅受限，因美朝之间的言辞交锋愈演愈烈。

7月美国消费者物价升幅不及预期，促使投资者押注通胀温和，美国联邦储备理事会(FED/美联储)不会在今年再次加息。

尽管该数据让投资者在经历紧张的一周后看到了一线希望，但纽约尾盘交投震荡，反映投资者仍然惴惴不安，主要是因为美国和朝鲜间的唇枪舌剑仍在继续。

美国总统特朗普周五表示，美国军队“已经准备就绪”，而朝鲜指责特朗普令朝鲜半岛走向核战边缘。特朗普在周五下午告诉记者，他希望朝鲜“完全”明白，他对朝鲜向美国及其盟国采取军事行动发出的警告的严重性。

尽管消费者物价数据令投资者青睐信息科技和生物科技等成长型类股，但该报告令诸如银行股等对利率反应敏感的板块下跌，SunTrust Advisory Services首席市场策略师Keith Lerner表示。

“没有很强的诱因刺激投资者大量买入。周末来临前，标普500指数距离高位不到2%，朝鲜局势的不确定性周末仍将持续，”Lerner说。

道琼工业指数收高14.31点，或0.07%，至21,858.32点；标准普尔500指数上涨3.11点，或0.13%，至2,441.32点；纳斯达克指数收高39.68点，或0.64%，至6,256.56点。

本周，标普500指数下跌1.4%，道指下跌1.1%，为截至3月24日该周以来最大单周百分比跌幅。纳斯达克指数下挫1.5%。

Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps称，他感到宽慰，因达拉斯联储总裁柯普朗称，美联储在升息前需要看到通胀升向目标的迹象。

“如果企业获利能保持强劲，利率仍处于低位，投资者能忽略朝鲜局势，继续推高股市，”Phipps称。

根据联邦基金利率期货走势，交易员预计12月升息的可能性降至40%，周五数据发布前为42%。

特朗普周二有关如朝鲜威胁美国将招致“火与怒”言论后，全球股市市值蒸发了近1万亿美元。

标普11大类股中有五大类股收高，科技股升0.75%，领涨各大板块。

标普银行类股下跌0.7%，因今年再次升息的可能性减弱，因升息通常会提振银行的获利。

罗素2000指数收高0.1%，较7月25日录得的纪录最高收盘点位低逾5%。本周，该指数下跌2.7%，为2016年2月以来的最大周度跌幅。

Snap收跌14%，盘中创纪录新低，因营收和日活跃用户数低于预期，至少12家券商下调了该股目标价格。

零售商杰西潘尼大幅收跌16.6%，盘中触及纪录最低，因季度亏损大于预期。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.15:1；纳斯达克市场为1.10:1。

纽约证交所共计有约61.5亿股成交，低于62.9亿股的过去20日平均日成交量。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 母红)