重温稿-《全球汇市》美元下跌，因美国消费者物价升幅不及预期

* 7月美国消费者物价升幅不及预期 * 摩根士丹利预计欧元将进一步上升 路透纽约8月11日 - 美元兑一篮子货币周五下跌，此前数据显示7月美国消费者物价升 幅不及预期，直指通胀温和，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)对今年再次升息保 持谨慎。 美国劳工部称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平。路透调查的经济学家 预计7月CPI较上月上涨0.2%。 “今日的CPI数据不及预期，加上昨日公布的生产者物价指数弱于预估，显然，美联储 没有在短期内收紧政策的需要，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主 管Karl Schamotta在报告中说。 美元指数 下跌0.37%，至93.052，此前稍早降至一周低位92.934。 “如果未来公布的数据仍然疲软，市场可能开始消化美联储在今年余下时间将按兵不动 ，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。 “目前我们还未到这一地步，但如果数据没有好转，可能很快就会到这一地步，”Hara jli接受电话访问时表示。 美元兑日圆 降至16周低点，但之后缩减部份跌幅，此前俄罗斯外长拉夫罗夫称， 俄罗斯和中国有一项消除美鲜紧张关系的计划。 “市场最不希望看到的是美鲜局势紧张，因为没有什么好的解决方法，尽管多数市场人 士对中俄有一项缓解美鲜紧张关系的计划存在疑虑，”Evercore ISI策略师Stan Shipley在 电话访问中表示。 美元兑瑞郎 下跌0.11%。 瑞郎和日圆在地缘政治局势紧张时通常受到青睐。美朝关系越来越紧张，带动瑞郎和日 圆兑美元本周周线均大幅上涨。 欧元兑美元 升0.45%，至1.1823美元，此前摩根士丹利上调对欧元汇率的预估， 称预计欧元在明年初将触及1.25美元。 英镑兑美元 盘中稍早触及三周低位，后反弹，上涨0.32%。英国本周出炉的经济 数据良莠不齐，投资者对该国经济前景仍然保持警惕。 加元从美元 走弱中得益，兑美元从四周低位反弹。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1820 1.1770 +0.42 +12.43 1.0513 美元/日圆 109.15 109.20 -0.05 -6.61 116.87 欧元/日圆 129.06 128.54 +0.40 +4.81 123.14 美元/瑞郎 0.9617 0.9624 -0.07 -5.51 1.0178 英镑/美元 1.3011 1.2974 +0.29 +5.47 1.2336 美元/加元 1.2681 1.2741 -0.47 -5.58 1.3430 美元/离岸人民币 6.6711 6.6661 +0.08 -4.32 6.9726 澳元/美元 0.7889 0.7874 +0.19 +9.34 0.7215 欧元/瑞郎 1.1369 1.1328 +0.36 +6.08 1.0717 欧元/英镑 0.9087 0.9071 +0.18 +6.68 0.8518 新西兰元/美元 0.7318 0.7273 +0.62 +5.43 0.6941 美元/挪威克朗 7.9321 7.9519 -0.25 -8.16 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3773 9.3630 +0.15 +3.21 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1207 8.1334 -0.16 -10.84 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.6105 9.5761 +0.36 +0.32 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)