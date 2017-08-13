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重温稿-《全球汇市》美元下跌，因美国消费者物价升幅不及预期
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2017年8月13日 / 晚上11点00分 / 12 小时前

重温稿-《全球汇市》美元下跌，因美国消费者物价升幅不及预期

路透新闻部

3 分钟阅读

    * 7月美国消费者物价升幅不及预期
    * 摩根士丹利预计欧元将进一步上升

    路透纽约8月11日 - 美元兑一篮子货币周五下跌，此前数据显示7月美国消费者物价升
幅不及预期，直指通胀温和，可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)对今年再次升息保
持谨慎。
    
    美国劳工部称，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，6月为持平。路透调查的经济学家
预计7月CPI较上月上涨0.2%。            
        
    “今日的CPI数据不及预期，加上昨日公布的生产者物价指数弱于预估，显然，美联储
没有在短期内收紧政策的需要，”Cambridge Global Payments全球产品和市场策略部门主
管Karl Schamotta在报告中说。
        
    美元指数      下跌0.37%，至93.052，此前稍早降至一周低位92.934。
    
    “如果未来公布的数据仍然疲软，市场可能开始消化美联储在今年余下时间将按兵不动
，”瑞穗外汇策略师Sireen Harajli说。

    “目前我们还未到这一地步，但如果数据没有好转，可能很快就会到这一地步，”Hara
jli接受电话访问时表示。
        
    美元兑日圆      降至16周低点，但之后缩减部份跌幅，此前俄罗斯外长拉夫罗夫称，
俄罗斯和中国有一项消除美鲜紧张关系的计划。    
    
    “市场最不希望看到的是美鲜局势紧张，因为没有什么好的解决方法，尽管多数市场人
士对中俄有一项缓解美鲜紧张关系的计划存在疑虑，”Evercore ISI策略师Stan Shipley在
电话访问中表示。
        
    美元兑瑞郎      下跌0.11%。

    瑞郎和日圆在地缘政治局势紧张时通常受到青睐。美朝关系越来越紧张，带动瑞郎和日
圆兑美元本周周线均大幅上涨。
    
    欧元兑美元      升0.45%，至1.1823美元，此前摩根士丹利上调对欧元汇率的预估，
称预计欧元在明年初将触及1.25美元。
    
    英镑兑美元      盘中稍早触及三周低位，后反弹，上涨0.32%。英国本周出炉的经济
数据良莠不齐，投资者对该国经济前景仍然保持警惕。
    
    加元从美元      走弱中得益，兑美元从四周低位反弹。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1820   1.1770   +0.42  +12.43   1.0513
    美元/日圆                   109.15   109.20   -0.05   -6.61   116.87
    欧元/日圆                   129.06   128.54   +0.40   +4.81   123.14
    美元/瑞郎                   0.9617   0.9624   -0.07   -5.51   1.0178
    英镑/美元                   1.3011   1.2974   +0.29   +5.47   1.2336
    美元/加元                   1.2681   1.2741   -0.47   -5.58   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6711   6.6661   +0.08   -4.32   6.9726
    澳元/美元                   0.7889   0.7874   +0.19   +9.34   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1369   1.1328   +0.36   +6.08   1.0717
    欧元/英镑                   0.9087   0.9071   +0.18   +6.68   0.8518
    新西兰元/美元               0.7318   0.7273   +0.62   +5.43   0.6941
    美元/挪威克朗               7.9321   7.9519   -0.25   -8.16   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.3773   9.3630   +0.15   +3.21   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.1207   8.1334   -0.16  -10.84   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.6105   9.5761   +0.36   +0.32   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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