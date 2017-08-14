更正-韩国金融市场：韩元与韩股收复失地，因美朝紧张关系未进一步升级

(更正：因英文原文有误，内文第五段评论来自一位外汇分析师，非企划财政部长官)

路透首尔8月14日 - 韩国股市周一上涨，韩元脱离上周触及的一个月低位，因周末美朝紧张关系未进一步升级。

0231GMT，韩元兑美元报1,137.0，较上周五收盘水准1,143.5涨0.6%。周五韩元跌至7月12以来最低，当周累计下跌1.6%，为五个月来最大周线跌幅。

韩国综合股价指数(KOSPI)涨0.5%报2,331.99点。上周五收于11周低位，当周下跌3.2%，为2016年2月以来最大周线跌幅。

韩国企划财政部长官金东兖周一表示，金融市场较以往更严肃看待朝鲜(北韩)近期的挑衅行为及朝美之间的紧张情势。

NH Futures外汇分析师Min Gyeong-won称，市场开盘后不久，来自出口商的大规模美元抛盘给韩元带来支撑，而美元受弱于预期的美国消费者物价指数(CPI)数据拖累走软。

尽管韩元周一上涨，但市场参与者仍对美朝紧张关系保持警惕。

“一些交易商称我们还好，而也有交易商称(美朝紧张关系)仍会影响市场一段时间，”上述分析师称。

朝鲜将在周二庆祝光复节，纪念日本殖民统治结束。美国和韩国将于8月21日开始举行年度联合军演，在此之前投资者也比较紧张。

随着外资持续了结获利，他们料将卖超韩股；接近中午时分，外资卖超872亿韩元(7,673万美元)韩股。

科技类股上周因外国投资者抛盘而下滑，今日回升1.4%，SK海力士上涨逾4%，三星电子上扬近1%。

上涨个股数超过下跌个股数，数量分别为442支和354支。

三年期公债9月期货涨0.02点至109.12。

0231GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,137.0 1,143.5

日圆/韩元 10.3894/23 10.4574

韩国公债期货* 109.12 109.10

韩国综合股价指数 2,331.99 2,319.71

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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