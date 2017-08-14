更新版 1-中国汇市：人民币兑美元续收跌，中间价仍有过滤意在缓和过快升势

* 人民币续小幅收跌，中间价则创近11个月新高 * 市场猜测监管启动过滤机制，临近中午购汇增加 * 人民币日内波动明显加大，交投兴趣浓 * 不及预期的7月宏观数据对汇市影响不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海8月14日 - 人民币兑美元即期周一收盘继续小跌，中间价则续升创近11个月新高。交易员称，上周五美元指数大幅下挫，而今日中间价仅上调41个点，机构猜测监管层继续启动过滤机制，意在缓和人民币过快升势；短期会维持区间整固等待时机上行。 他们并表示，客户近期有些跟风结汇，机构自营盘也倾向于空美元，若市场预期过于统一，监管层可能会继续引导。不过本周有油盘购汇，加上地缘局势并未持续升级，避险情绪略有消退，日圆、瑞郎跌幅较大，短期美元指数也有筑底倾向。而今日公布的中国7月宏观数据则对汇市影响不大。 “CNY走势一般都是三天行情，第一天干预，第二天fixing跟上，第三天止损盘出来，之后几天温水市场，等美指（指引）”一外资行交易员称，“看美指也没什么机会大反弹，对CNY就顺势而为吧。” 另一中资行交易员亦表示，今天中间价仍有过滤，人民币升贬太快都不好。尽管目前机构自营盘更倾向于空美元，但上周五和今日监管层都将中间价向贬值方向过滤，释放出一定信号，机构自营盘也有了观望心态。 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.655元附近，较上日升值约92点。 虽然上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预期，显示上半年拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。不过在中国兼顾经济增长要“块头”也要有“肌肉”的前提下，下半年预计会保持稳中趋缓态势。 全球汇市方面，美元兑一篮子贸易加权货币周一微跌，上周录得三周来最大周线跌幅，因疲弱的通胀数据令对美联储升息的预期进一步降温。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6687 6.6668 -0.03% 中间价 6.6601 6.6642 0.06% 成交额 331.28亿美元 319.37亿美元 日内波动幅度(pips) 157 日低6.6717 日高6.656 今年以来升贬幅度 4.21% 2005年汇改以来升贬幅度 24.11% 一年期美元/人民币掉期 1153 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.687 6.6717 一年期NDF 6.828 6.805 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6648元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8704元、6.0732元和8.6628元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 杨淑祯/张喜良)