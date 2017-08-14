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重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/10年增发债收益率均值3.55%、4.01%和4.22%
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2017年8月14日 / 晚上11点32分 / 10 小时内

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/10年增发债收益率均值3.55%、4.01%和4.22%

路透新闻部

2 分钟阅读

    * 招标品种：1/3/10年增发债
    * 招标金额：1年：30亿；3年：60亿；10年：140亿
    * 招标时间：8月15日9:30-10:30
    * 受访人数：8位(银行、券商)
    * 预测区间：3.45%-3.60%；3.95%-4.08%；4.17%-4.25%
    * 预测均值：3.55%；4.01%；4.22%

    路透上海8月14日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、三和10年三期债
。路透调查显示，中国7月工业增加值等数据偏弱，重新提振债市此前已被打压的乐观预期
，今日现券走势回暖；若看多情绪延续，明日三期债定位有望低于二级，收益率预测均值落
在3.55%、4.01%和4.22%。
    
    不过交易员指出，今日资金开始显紧，明日央行逆回购操作力度和中期借贷便利(MLF)
续做情况，也是影响新债定位的重要因素。
    
    上半年中国经济数据很亮丽，但最新公布的7月工业、投资和消费增速均明显逊于预 期
，显示上半年拉动经济的主要动力在减弱，下半年经济料将承压。不过在中国兼顾经济增 
长要“块头”也要有“肌肉”的前提下，下半年预计会保持稳中趋缓态势。            
    
    上海一银行交易员表示，今日公布的经济数据不佳，助增债市短期看多气氛，“基本面
被打脸了那么多回，终于有利好了。”
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、10年最
新收益率分别为3.6937%、4.1097%和4.2705%；明日招标债券的三期标的券最新成交在3.675
%、4.07%和4.255%。
    
    农发行下午招标的三年和五年两期固息增发债，中标收益率分别为4.0645%和4.1553%。
中债农发行债收益率曲线             中，上述期限最新收益率为4.1043%和4.2421%。            
    
    明日招标三期债为国开行今年第七期               、第五期               和第10
期               的增发债，票面利率3.53%、3.88%和4.04%。其中一年和三年品种可各追
加不超过50亿元和10亿元的柜台债。
    
    具体发行条款如下：
    
                            2017年第7/5/10期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：30亿；3年：60亿；10年：140亿
    柜台分销追加上限  1年：50亿；3年：10亿
    期限/计息方式     1/3/10年固息
    首场招标时间      8月15日9:30-10:30
    柜台债追加时间    8月15日10:30-10:50
    招标方式          单一价格(荷兰式)
    缴款日            1/3年：8月18日；10年：8月17日
    起息日            1年：2017/7/11；3年：2017/4/19
                      10年：2017/4/10
    分销期            1/3年：8/16-8/18(银行间)
                             8/16-8/17(商业银行柜台)
                      10年：8/16-8/17
    上市日            1/3年：8月22日；10年：8月21日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；3年：0.05%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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