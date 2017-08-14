更新版 1-台湾货币市场：资金充裕短率持稳低位，大额现金股利发放初告段落

* 大额现金股利发放初告段落，银行资金平稳 * 银行资金雄厚，短票成交热络 * 基金偶有提前解约，但新钱并不难找 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北8月14日 - 台湾银行间拆款短率周一稳于低位。资调人员表示，目前大额现金股利发放初告段落，银行资金呈现平稳，银行间拆款需求大多以续做为主，没有太大资金流动；短票和债券附买回利率则仍处于低位。 他们指出，上周国际股市波动很大，台股下挫，外资汇出，外商银资金一度稍少，不过今日却逆势有回流迹象。此外也有交易员表示，先前国库极短天期借款到期可能也是外商银资金转多的原因之一。 〞同业拆款就没有什么新的需求，少少的拆做而已，〞一位大型商银交易员说。 他们认为，现金股利发放初期，各银行静待大客户的资金流向，因此操作上偏向保守，没有太大的动作，目前流动情况大致底定，银行对多余资金开始稍有安排。至于各大公股银行的同业跨月的拆款，估计最快在下周一就可以开出来。 本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.302 30.358 台湾加权股价指数<.TWII 10,225.28 10,329.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.177-0.280% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.179-0.370% 0.178-0.370% --两周拆款利率区间 0.300-0.370% 0.190-0.370% **短票买气热络** 短票方面，大型票券商交易员表示，银行资金很多，买票意愿很强。部分大型银行也趁着银行尚未开出跨月拆款的时刻，开出稍高利率来买票，成交情况相对热络。 另外一家大型票券商指出，近期现金股利发放后，资金调度相对平稳，尤其周一缺口小，调度难度不大，拆款、短票大都可以原金额续做。 〞现金股利发了以后可能外商有走一些钱，不过其他的还是会在原本的体系内流通，〞一位大型票券商交易主管说。 今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.36-0.37%，大致同于上日；月内短票则成交在0.34-0.35%，上日在0.35-0.36%。惟今日月内短票成交稍少。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.368%，区间在0.36-0.39%，成交量为154.9亿台币；前日加权平均利率在0.363%，区间在0.31-0.38%，成交量为137.93亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.372%，利率区间在0.29-0.46%，成交量为76.19亿台币；前日加权平均利率在0.362%，利率区间在0.31-0.40%，成交量为35.57亿台币。 台湾央行周一发行5,673亿台币定存单，较今日到期定存单金额5,572.5亿台币，发行余额增100.5亿台币。 本周余日央行定存单到期情况分别为：周二2,463.5亿、周三1,036亿、周四8,070亿、周五有3,402.5亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备330亿台币，累计超额准备2,213亿台币、加计前期1%的超额准备3,172亿台币。 **投信基金被赎回** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，虽然部分投信被赎回进而提前解约，出现缺口，但市场资金相对充裕，要向银行借钱仍属容易，很快可以借得到且平帐。 也有交易员表示，部分寿险走钱，但也有投信进场找新券，基本上目前的利率仍能维持近期低位，近期开始也承做了公司债跨月合约，大致能够在0.42%附近取得资金。 〞现金股利发的差不多了，大家不知道资金要不要出去，都会小心一点，〞一家大型证券商交易员说。 本周债券交割因素有周二威瑞森通讯发行33年固定利率债9.5亿美元；宽松因子则有周二富邦金债券还本金额20亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要成交在0.30-0.32%，上日在0.30-0.33%；公司债RP利率主要区间在0.40-0.42%，跨月大多能够成交0.42%。 大型票券商方面，金融机构承作公债RP利率持平，短天期在0.22-0.23%；一周天期以上公债附买回利率在0.29-0.30%，因天期长短而利率各有不同；一周以上公司债主要成交在0.30-0.35%。(完) (审校 张喜良)