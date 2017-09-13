重温稿--台湾货币市场：中台来势汹汹银行预留资金短率持稳，短票仍供不应求

* 中台泰利来势汹汹，银行操作略保守 * 资金不如想像中充裕，短率大致持稳 * 短票依旧供不应求，但利率变化不大 * RP市场平静无波，资金充裕利率持平 记者 罗两莎 路透台北9月12日 - 台湾银行间短率周二持稳；资调人员称，时值步入中旬，加上中度 台风泰利来势汹汹，各银行都不敢掉以轻心，操作上略趋保守，致资金不像先前充裕，特别 是有大额需求者，必须四处打电话方可调到所需资金。 他们表示，今天因票券商发票量不大，资金缺口较小，拆款市场大多是到期续拆，利率 持稳于近日水准，七天期利率拆在0.34-0.35%，14天期则在0.35-0.36%。 〞本土(银行)比较好拿，外商钱不多，因为有台风要来，外商怕台北放假，中南部不放 ，必须预留资金供调度。〞一大型银行资调人员说，〞但整体来说，今天市场资金没有想像 中多。〞 他并称，受台风可能来袭影响，且近期台币强升，进口商买汇需求增加，致市场资金不 及先前宽松，〞今天我的缺口比较大，早上打了十多通电话才调到钱。〞 一中型商银资调人员亦称，早上有到市场上拿钱，感觉上本土银行资金较多，比较好拿 到钱，但利率还是比钱不多的外商银行略高，本土三天拆在0.20-0.25%，外商则做在0.20% 以下。 票券商方面，资调人员均称，今天资金缺口较小，加上资金调度以卖跨季票为主，拆款 大多是到期续做，利率则维持不变。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.030 30.026 台湾加权股价指数<.TWII 10,610.35 10,572.16 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.185-0.280% 0.183-0.280% --一周拆款利率区间 0.188-0.360% 0.183-0.350% --两周拆款利率区间 0.190-0.360% 0.290-0.360% **短票利率持平** 短票方面，票券商资调人员指出，最近发票量不大，加上登记制商业本票将在下周一(1 8日)上路，今天短票依旧呈现供不应求的情况，但利率变化不大，跨季普遍落在0.36-0.38% 间。 〞今天买气不错，票还是不够卖。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员则说，考量台风可能来袭因素，有部分银行开始调整积数，今天 操作略偏保守，资金分配略显不均。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要成交在0.36-0.38%，上日亦同；月 内利率亦持平于上日水准，在0.34-0.35%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.372%，区间在0.31-0.38% ，成交量为57.29亿台币；前日加权平均利率在0.370%，区间在0.34-0.38%，成交量金额206 .59亿台币。 60天短票方面，上日自保加权平均利率为0.369%，区间在0.29-0.39%，成交量为43.24 亿台币；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.29-0.340%，成交量为96.61亿台币。 台湾央行周二发行2,453.5亿台币定存单，发行余额减1亿台币。 本周到期央行定存单金额共2兆1,003亿台币，余日分别为：周三1,074亿、周四8,368.8 亿和周五3,876.7亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备71亿台币，累计超额准备817亿台币、加 计前期1%的超额准备2,429亿台币。 **RP市场平静无波** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天资金略偏松，市场平静无波，银行 体系资金仍相当充沛，钱不难找。 票券商交易亦称，市场钱依旧是偏多，银行和投信手中资金都不少，利率则持稳于上日 水准。 〞资金跟昨天一样多，利率跟昨天一样，没变。〞一大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率均与上日水准相同，月内主要利率 区间落在0.30-0.31%，跨月在0.31%；公司债RP利率月内主要在0.40-0.41%，跨月在0.41%。 票券商与金融机构承作RP利率方面，今天利率均不变，短天期RP利率落在0.22-0.23%， 月内公债RP利率在0.26-0.27%，跨月则在0.28-0.31%；而在公司债方面，今天月内RP利率主 要区间在0.29-0.30%，跨月则在0.31-0.32%。(完) (审校 曾祥进)