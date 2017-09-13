更正-《图表新闻》一千美元新iPhone能否推动苹果市值破万亿大关？

(更正：因译文有误，内文倒数第四段改为...苹果股价“过去一年”涨了52%，非“去年”)

路透9月12日 - 苹果公司市值在最新款iPhone发布之日来到8,300亿美元左右，将排名第二的对手远远甩在后头；华尔街要问，苹果会是首家市值破万亿(兆)美元大关的上市公司吗？

若史可为鉴，那么苹果周二10周年纪念款iPhone X的发布将意味着，年内苹果市值很可能突破1万亿美元里程碑。

从2007年1月9日苹果发布第一代iPhone起，每有新iPhone推出，股价在发布活动后的一年内平均涨约33%。过去10次发布会，接下来一年股价上涨的有七次，三次下跌。

苹果发布iPhone后的股价表现图：

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按当前水准来看，苹果股价大约还需上涨20%，就能炫耀其全球首家市值达万亿美元的殊荣。(部分分析师和沙特皇家曾将沙特阿美的价值标在2万亿美元或更多，但在沙特阿美明年首次公开发行(IPO)前，都没有公开记录可证实这点。)

在38名研究苹果的华尔街分析师中，有两人为该股设定的目标股价已将苹果市值推升至1万亿美元以上。

图表：苹果会成为市值破万亿美元的公司吗？

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Drexel Hamilton的Brian White将苹果股价目标设为208美元，是华尔街分析师中最高的，以当前的流通股数量计算的市值相当于1.075万亿美元。他在参加过周二的新品发布会后坚信，苹果股价还有上涨空间。

“我们仍相信，苹果股价将不仅仅得益于即将到来的iPhone周期，还得益于该公司的资本分配计划、诱人估值以及创新潜力，”White在客户报告中写道。“因此，我们认为苹果股价的涨势不会在今天的新品发布会后戛然而止，而是仍有吸引人的上涨潜力。”

摩根士丹利的Katy Huberty参加完周二的发布会后在客户报告中表示，苹果新款手机的增强现实(AR)功能“有可能成为下一个杀手级应用，将促使智能手机升级加快，并推动服务进一步货币化与服务增长。”

Huberty目前的股价目标是182美元，比周二收盘价160.86美元高出13%，相当于市值约9,400亿美元。但她认为在“多头情境”下的目标价应为253美元，以当前的流通股数量计算，市值将略超过1.3万亿美元。

苹果股价过去一年涨了52%。

自从2007年1月第一代iPhone发布以来，苹果股价涨幅已逾1,200%，如果把股息再投资计算在内，总回报率超过1,375%。期间年化总回报率为28.7%，几乎是同期纳斯达克指数涨幅的三倍、标普500指数的近四倍。

虽然iPhone X 256GB的定价逼近1,150美元令人咋舌，但与苹果股价之比却并不比2007年的首支iPhone更贵。第一代iPhone的顶级款定价为599美元，比当时苹果股价的七倍还要稍贵些。

三年前，苹果将股票按七比一拆股。根据这样的调整，今日一股苹果股票价格如果以拆分前计算，几乎相当于一支iPhone X的售价。

苹果股价对比iPhone售价： reut.rs/2f4cJDm