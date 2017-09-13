更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收升无视中间价调整，仍可逢高结汇

* 人民币小幅收升，中间价则续跌逾百点 * 人民币重新跟随美指波动 * 离岸人民币流动性有所收紧 * 逢高结汇仍是后期可操作思路 (新增更多评论和收盘报价) 路透北京/上海9月13日 - 人民币兑美元即期周三震荡反弹，最终小幅收升，中间价则继续下 跌逾百点。交易员表示，中间价连两日调整对市场结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期 ，因此逢高结汇仍是后续操作思路。 他们并表示，人民币日内成交相对清淡，缺乏主要方向，日间走势重新追随美元指数等海外市场波动，而 短期内美指仍缺乏反弹动能，这继续利好人民币多头；今日离岸人民币流动性有所收紧，隔夜拆息利率HICNH ONDF=升至3%以上，亦助力限制离岸人民币空头势力。 “（美元兑人民币）之前快跌然后快速反弹，其实量都没放出来；单从大趋势上看，结汇还没出清，而且 美元也没看到反弹的理由，...还是可以结汇。”一外资行交易员称。 交易员指出，流动性比之前好转，报价区间明显收窄，但下午2点之前成交仍很少，客盘观望情绪明显， 自营则跟随外围市场波动操作，大行亦没有大的动作和方向，市场预期月中客盘会有较大购汇，比如苹果或者 油盘等等，但目前看还不明显。 全球汇市方面，美元周三持稳，投资人预期周四重要通胀数据出炉之前，市场将表现平淡；该通胀数据将 会受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)密切关注，以评估升息时点。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5309 6.535 0.06% 中间价 6.5382 6.5277 -0.16% 成交额 165.72亿美元 183.59亿美元 日内波动幅度(pips) 135 日低6.5345 日高6.521 今年以来升贬幅度 6.41% 2005年汇改以来升贬幅度 26.73% 一年期美元/人民币掉期 853 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.5314 6.5368 一年期NDF 6.6585 6.6535 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5284元；人民币兑欧元 EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.823元、5.9376 元和8.6939元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进)