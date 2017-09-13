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更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收升无视中间价调整，仍可逢高结汇
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2017年9月13日 / 上午9点19分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币兑美元小幅收升无视中间价调整，仍可逢高结汇

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收升，中间价则续跌逾百点
    * 人民币重新跟随美指波动
    * 离岸人民币流动性有所收紧
    * 逢高结汇仍是后期可操作思路

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透北京/上海9月13日 - 人民币兑美元即期周三震荡反弹，最终小幅收升，中间价则继续下
跌逾百点。交易员表示，中间价连两日调整对市场结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期
，因此逢高结汇仍是后续操作思路。
    
    他们并表示，人民币日内成交相对清淡，缺乏主要方向，日间走势重新追随美元指数等海外市场波动，而
短期内美指仍缺乏反弹动能，这继续利好人民币多头；今日离岸人民币流动性有所收紧，隔夜拆息利率HICNH
ONDF=升至3%以上，亦助力限制离岸人民币空头势力。
    
    “（美元兑人民币）之前快跌然后快速反弹，其实量都没放出来；单从大趋势上看，结汇还没出清，而且
美元也没看到反弹的理由，...还是可以结汇。”一外资行交易员称。   
    
    交易员指出，流动性比之前好转，报价区间明显收窄，但下午2点之前成交仍很少，客盘观望情绪明显，
自营则跟随外围市场波动操作，大行亦没有大的动作和方向，市场预期月中客盘会有较大购汇，比如苹果或者
油盘等等，但目前看还不明显。

    全球汇市方面，美元周三持稳，投资人预期周四重要通胀数据出炉之前，市场将表现平淡；该通胀数据将
会受到美国联邦储备理事会(FED/美联储)密切关注，以评估升息时点。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：    
    
 在岸市场人民币兑美元           今日            上日          升贬
    即期成交价格               6.5309          6.535          0.06%
          中间价               6.5382          6.5277        -0.16%
    成交额                  165.72亿美元    183.59亿美元        
        日内波动幅度(pips)       135         日低6.5345     日高6.521
          今年以来升贬幅度                                       6.41%
    2005年汇改以来升贬幅度                                      26.73%
     一年期美元/人民币掉期            853                             
                                                           
                                                                
 离岸人民币市场                 今日            上日                  
          CNH即期              6.5314          6.5368                 
   一年期NDF                   6.6585          6.6535                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5284元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.823元、5.9376
元和8.6939元。    
     
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进)

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