更正-中国债市动态：经济数据走弱期现货应声走强，活跃券收益率跌至上周低点

(更正内文第一段提及10年主力合约涨幅一度扩大至“0.35%”，非“35%”)

路透上海9月14日 - 周四稍早公布8月中国经济数据全面低于预期，打破银行间债市连续多日的偏弱震荡格局，早盘国债期货应声上行，10年主力合约涨幅一度扩大至0.35%左右；现券收益率下行幅度明显，10年国开债、国债活跃券收益率分别走低至上周低点。

华北一银行交易员称，“一早现券就买的蛮猛的，今天净投放1,000亿，公开市场那会儿就买了一波，数据出来以后更强。”

上海一银行交易员提到，10年国开债170215最低成交在4.21%，较上日尾盘跌幅达到4个bp，10年国债170018最低成交收益率在3.60%；上周两者触及的低点大约是在4.20%和3.60%附近。

中国央行稍早称，为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性基本稳定, 今日开展1,000亿元逆回购操作，七天、14天、28天各600亿元、300亿元、100亿元。据此计算单日净投放1,000亿元。

中国国家统计局公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增10.1%，路透调查预估中值为6.6%和10.5%。1-8月固定资产投资同比增长7.8%，跌至1999年以来低点，低于路透调查中值8.2%。

不过上海另一银行交易员认为，利率债收益率进一步的下行空间还难言打开，“现在资金价格太高，短端下不动，要破前低还是有难度；而且经济数据虽然差，也没有低太多，没到难以容忍的程度。”

北京一基金交易员指出，接下来还是需要警惕季末资金的波动，央行今日净投放延续呵护资金面的态度，但也预示了流动性压力将至，对债市情绪谈不上太多利好，最多也只是中性。

剩余期限约10年的国开债170215最新报价在4.2225%/4.2175%，上日尾盘为4.2525%/4.2450%；剩余期限约10年的国债170018报价在3.61%/3.6030%，上日尾盘为3.6375%/3.6250%。

中国金融期货交易所国债期货五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.645元人民币，较上日结算价上涨0.10%；10年期国债期货主力合约T1712收报95.250元，较上日结算价上涨0.26%。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)