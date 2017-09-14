重温稿-《中国新债预测》30年续发国债收益率均值4.23%，保险需求料仍一般

* 招标品种：财政部30年续发国债

* 期限及招标金额：280亿元

* 招标时间: 周五(15日)10:35-11:35

* 受访人数: 10位(银行、保险、券商)

* 预测区间：4.20%-4.27%

* 预测均值: 4.23%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月14日 - 中国财政部周五将招标续发行30年固息国债。路透调查显示，因经济数据疲弱今日现券收益率跌幅明显，不过超长国债需求仍取决保险机构，而此前几次30年品种招标情况均不理想，显示保险资金对票息较低的国债兴趣有限，综上料明日新债结果中规中矩，预测均值为4.23%。

华中一保险机构交易员表示，今年以来超长期限国债整体需求偏弱，“大保险喜欢高票息的，我们这边不做超长债，最多10年的。”

上海一银行交易员谈到，近几个月保险机构对利率债整体呈不断减持步伐，显示在当前票息水平下，利率债对险资的吸引力明显不足，尽管二级市场情绪不错，明日30年国债中标定位料也就在二级水平附近。

中国中央国债登记结算公司数据显示，保险机构8月债券托管量再净减1,200亿元，连续第三个月大规模缩水，并成为今年唯一一类至今累计增量为负值的主要机构。

中债国债到期收益率曲线显示，30年期最新收益率为4.2461%；此次30年期续发标的券170015最新成交收益率在4.2450%。

明日招标新债为今年第15期记账式附息国债第二次续发，采用单一价格招标方式，标的为价格。全部采用竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为9月15日上午10:35-11:35。

招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至9月18日进行分销；9月20日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从2017年7月24日开始计息；票面利率4.05%；按半年付息。发行手续费为承销面值的0.1%。

标位限定方面，投标标位变动幅度为0.18元，每一承销团成员投标标位差为30个标位。投标标位区间为招标日前1-5个工作日财政部公布的中国国债收益率曲线中，待偿期为30年的国债收益率算术平均值上下各浮动10%所对应的全价。(完) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)