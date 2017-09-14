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更新版 1-中国汇市：人民币大幅收贬逾200点，客盘购汇渐增料继续施压
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2017年9月14日 / 上午9点19分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收贬逾200点，客盘购汇渐增料继续施压

2 分钟阅读

    * 人民币大幅收贬逾200点，中间价则现三连跌
    * 客盘购汇持续增加
    * 近期美元/人民币期权隐含波动率有所下降
    * 短期监管层出手概率并不大

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京9月14日 - 人民币兑美元即期周四大幅收跌逾200点，中间价则三连跌至逾一周新低。交易员指出，早盘人民币下破6.55元后，市场结汇意愿一度上升、购汇意愿有所下降，限制人民币调整空间，不过午后购汇又大量增加。月中实需购汇较多，短期料继续施压人民币。
    
    他们并表示，离、在岸美元对人民币期权隐含波动率均有所下调，显示出单边买涨波动率的意愿在降低。后续继续关注国际美元走向，若美元指数能累积反弹动能，人民币仍可能因此承压。而汇率弹性上升也是监管层的希望，短期出手概率并不大。
    
    “收盘前一小时购汇很多，远期购汇也在增加，取消(外汇风险)准备金的效果逐渐显现了。”一中资行交易员称，“这两天对企业来说还是很好的购汇时机，不过自营还是偏谨慎。”
    
    亦有外资行交易员表示，近日美元指数在反弹，密切关注两周后美国税改有没有惊喜。
       
    境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.850/5.050，较上周高点明显回落；离岸一年期平价期权隐含波动率也从上周的5.75高点回到5.1附近。
    
    全球汇市方面，美元周四盘整涨幅，一天前创下六周来最大单日涨幅，市场静候美国通胀数据，其将决定挣扎中的美元的近期交易前景。尽管美元本周上涨，但美元空仓持于接近纪录高位的水平，因此若通胀数据令人意外地向好，或许会引发全面的空头回补。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美元        今日           上日          升贬
 即期成交价格               6.5543         6.5309        -0.36%
       中间价               6.5465         6.5382        -0.13%
 成交额                  191.55亿美元   165.72亿美元        
     日内波动幅度(pips)       149        日低6.558     日高6.5431
       今年以来升贬幅度                                       6.03%
 2005年汇改以来升贬幅度                                      26.28%
  一年期美元/人民币掉期            955                             
                                                      
                                                            
 离岸人民币市场              今日           上日                   
       CNH即期              6.5562         6.5463                  
 一年期NDF                   6.674         6.6715                  
                                                      
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.549元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7975元、5.9335元和8.6556元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/张喜良)

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