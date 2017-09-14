重温稿-《台湾新债预测》10年公债106/9期得标利率料在0.99-1.01%

* 标售标的：10年期公债106/9期

* 标售时间：周五(15日)

* 标售金额：估250亿台币

* 预测中值：0.99-1.01%

* 受访机构：十家

路透台北9月14日 - 台湾央行周五将代财政部标售10年期公债106/9期。路透调查结果显示，10年公债得标利率料在0.99-1.01%，较前次10年期券标售利率1.0150%相去不远。

路透周四采访十家金融机构，包括五家银行、一家保险、一家票券及三家证券，大区间落0.98-1.02%。

106/9期公债发行金额预定250亿台币，15日(五)标售，将于20日(三)发行，此期公债发行前交易期间成交在XX%。

以下为交易员观点整理：

--10年公债筹码少，但市场资金仍多，令台债标售时利率皆不易大幅走高。

--周四空单续增至将近80亿台币，因此料出现空单回补的需求。若是补券需求强劲可能殖利率可能向1%以下靠拢。

--大型银行近期对债市的买盘并不踊跃，主要还是基于殖利率水位太低。但交易商则偏多操作，尤其接下来发行的券种大多剩下长券，能操作介入的标的不多。

--与6月间相比，目前10年公债的水位和美债水位皆相差不大，预料标售结果不会偏离当时1.015%太多。

以下为各金融机构的预期区间：

金融机构 区间低位 区间高位(%)

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大证券商一 1.00 1.02

大票券商一 0.995 1.015

大证券商二 0.99 1.01

大证券商三 0.99 1.01

大型银行一 0.99 1.01

大型银行二 0.99 1.02

小型银行一 0.99 1.02

大型银行三 0.99 1.01

小型银行一 0.99 1.01

大型寿险一 0.98 1.01

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中 值 0.99 1.01 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)