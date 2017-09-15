更新版 1-新债招标：江苏三和五年土储专项债利率较下限上浮18-39bp--发行快报

(新增第二场土储专项债招标结果) 路透上海9月15日 - 中国债券信息网发行快报显示，江苏省周五上午进行的第二场土地储备专项债招标中，三年品种中标利率介于3.70%-3.82%间，较投标区间下限（3.52%）上浮18-30个基点（bp）；五年期利率介于3.90%-3.99%间，较投标区间下限（3.60%）上浮30-39个bp。 江苏省稍早进行的首场土地储备专项债招标中，五年品种利率介于3.84%-3.90%间，较投标区间下限上浮24-30个bp。 此次土地储备专项债为该省今年首批，全部为新增债券，涉及省内13个地市。其中三年期债券三只，共77.2亿元；五年期债券10只，共292.8亿元。首场招标包括南京、无锡等七个城市的土储专项债；第二场招标包括苏州、盐城等六个城市。 中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元) 利率 招标时间 起息日 土地储备专项 债 南京市 5 11 3.84% 9月15日上午09:30-10:1 9月18日 0 无锡市 5 30 3.88% 徐州市 5 58.8 3.90% 常州市 5 38 3.89% 南通市 5 37 3.89% 连云港市 5 10 3.89% 淮安市 5 10 3.90% 盐城市 5 42 3.90% 9月15日上午10:30-11:1 0 镇江市 5 29 3.90% 宿迁市 5 27 3.99% 苏州市 3 38 3.82% 扬州市 3 28 3.70% 泰州市 3 11.2 3.72% 总计 370 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。 中国财政部此前发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。 路透统计数据显示，中国2016年累计发行地方政府债券60,458亿元，较上年增长58%。其中以公开招标方式发行占比为74%，较上年的79%稍降，定向发行占比为26%。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)