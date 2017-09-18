重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月11日-15日)中国重要财经新闻：

【政经】

--全球经济：中国总理李克强称各国应维持自由贸易

中国总理李克强表示，全球经济已表现出正面迹象，但依然脆弱，各国应依靠结构性改革而不是量化宽松去支持经济增长，而且各国应维持自由贸易。他表示，中国不会寻求货币竞争性贬值，中国经济将保持稳定并继续改善。

--中国经济：有信心保持中高速增长，下半年继续稳中向好--总理

中国国务院总理李克强在“1+6”圆桌对话会上说，今年上半年，中国经济增长6.9%，下半年会继续保持上半年稳中向好的态势。中国有信心保持经济中高速增长，迈向中高端水平。

--东北亚情势：中国敦促朝鲜“认真对待”要求其停止核计划的呼声

中国常驻联合国代表刘结一呼吁朝鲜(北韩)“认真看待国际社会的期待和意愿”，停止发展核武器与弹道导弹，并呼吁各方保持“头脑冷静”、不要激化紧张形势。

--中国金融：央行确认调整外汇风险准备金，逆周期审慎措施回归中性

中国央行确认，已调整外汇风险准备金政策和对境外金融机构境内存放执行正常准备金率的政策，将外汇风险准备金征收比例降为零，并取消对境外金融机构境内存放准备金的穿透式管理。这亦证实了路透此前援引消息人士的报导。

央行提供给路透的新闻稿援引央行金融研究所所长孙国峰称，这两项政策都是在前两年人民币汇率出现波动、资本流动呈现一定顺周期性的背景下出台的宏观审慎管理措施，考虑到当前市场环境已发生较大变化，上述两项政策有必要进行调整。

--中国数据：8月通胀超预期反弹难延续，货币政策边际宽松仍不易

中国8月通胀数据均超预期，CPI同比涨幅创七个月新高，连续一年维持正增长的PPI亦创四个月新高。分析人士指出，通胀压力有所增强，但主要源于食品与上游能源、材料的涨幅，核心CPI尚未有明显上涨压力；预计CPI未来几个月仍较温和，货币政策紧平衡态度难改。

--《综述》中国工业投资全面逊预期四季度放缓压力大，仍侧重去杠杆防风险

继7月中国经济数据放缓后，8月工业、投资和消费再度全线逊于预期，除多雨天气等季节性因素之外，近期全面展开的环保大督查导致部分工业企业限产，并推高工业品价格，也是重要拖累因素，不过分析人士仍然认为中国经济保持了平稳运行，完成年度任务无虞。

--中国数据：8月FDI同比增9.1%，非理性对外投资进一步得以遏制--商务部

中国商务部公布，中国8月实际使用外资(FDI)金额625.2亿元人民币，同比增长9.1%；1-8月FDI金额5,479.4亿元人民币，同比下降0.2%。

商务部新闻稿并指出，中国1-8月境内投资者非金融类对外直接投资（ODI）累计金额687.2亿美元，同比下降41.8%，非理性对外投资得到进一步遏制。

--中国财政：严禁将国库现金管理与地方债发行“行政捆绑”--财政部

中国财政部表示，要进一步做好预算执行和库款管理工作，加快财政支出预算执行，合理实现财政收支平衡，今后要加强库款管理，严禁将国库现金管理与地方债发行“行政捆绑”，并统筹地方债发行与库款管理，合理安排债券发行的时间、节奏和规模。

--中国贸易：严格执行联合国制裁朝鲜决议，将适时发布具体措施--商务部

中国商务部称，中方一直全面、严格执行联合国安理会通过的有关涉朝决议。对于安理会9月12日通过的新决议中涉及经贸领域的制裁措施，商务部将会同有关部门按照中国有关法律法规，适时发布具体实施的措施。

--中国政策：违反境外投资新规的企业将被列入黑名单--中国日报

中国日报援引一位高官报导，中国将把违反境外投资新规的实体列入黑名单，为中国全面整顿境外风险投资举措的一部分。报导称，中国国家发展和改革委员会官员张焕腾称，将会在下月发布列入黑名单的程序以及被列入黑名单的实体面临惩罚方面的详情。

--《焦点》环保风暴对中国经济影响显现，结构转型之痛面临考验

周四的北京，因中度污染天空呈现灰蒙的颜色；同日中国公布的8月份投资，消费工业增加值增幅均低于预期，尤其是投资和工业增加值大幅回落，在分析师的点评中也一致提到中国正在进行的环保风暴对经济的影响开始显现。

--中国财政：8月一般公共预算收入同比增长7.2%，支出增2.9%为年内最低

中国财政部公布，8月份，全国一般公共预算收入10,652亿元人民币，同比增长7.2%；全国一般公共预算支出14,647亿元，同比增长2.9%，为年内支出增幅最低，这也与加快支出进度，部分支出在前期体现有关。

--中欧贸易：欧盟未就如何限制廉价中国进口品达成一致--消息人士

消息人士称，欧盟周二未能就旨在防范廉价中国进口品的新规达成一致。这表明欧盟尚未找到应对其面临的最大挑战之一--全球化影响的办法。

--中国政策：2020年粮食优品率提高10个百分点，产业增加值年均增长7%左右

中国国务院日前表示，明确到2020年，初步建成适应中国国情和粮情的现代粮食产业体系，全国粮食优质品率提高10个百分点左右，粮食产业增加值年均增长7%左右，主营业务收入过百亿元人民币的粮食企业数量达到50个以上。

【金融】

--中国金融：惠誉称中国国有银行或受益于风控加强，支持生存能力评级

信用评级机构惠誉表示，中国在支持国内流动性，一些银行面临资金紧张。惠誉估计表外理财产品和银行间借贷占中等规模银行资金来源的43%。

--《焦点》谁在吹大中国银行业不良债权价格泡沫？

价格行至阶段高位的中国银行业不良资产包交易市场，开始出现一些看似相悖的现象：一边是以华融资产为代表的AMC（资产管理公司）和各类民间及外资机构继续高价抢包“圈地”；另一边则是不时有机构交了保证金竞拍成功资产包却突然违约了。

这折射出传统银行坏账市场的非理性繁荣。尽管价格泡沫累积的风险还未大量显现，但不少在业务一线浸淫十余年的资深人士开始更多选择观望，并反思这一轮泡沫的产生及其累积的风险隐患。

--《焦点》中国银行业不良资产处置应警惕二次不良风险

中国银行业传统坏账市场非理性繁荣，有问题资产处置经验和经营能力的银行无疑是受益者。不过，配资可能酝酿的二次不良风险正引发业界担忧，一旦杠杆断裂其风险不可小觑。

中国监管层已落地多项政策组合支持银行加速处置不良甩包袱，而对购买不良资产包投资人资格的基本不设限，令越来越多的境内外投资者蜂拥而入并试图分羹市场红利，也直接带来资产包价格节节攀高。

--《热点聚焦》中国当局加强影子银行监管，矛头直指信托行业

随着大量不受监管的资金流入中国经济，政府已将矛头指向信托公司，这些公司不受约束的贷款行为正令监管机构感到忧心。当局目前正在向信托公司施压，要求他们加强合规管理和背景调查，并加大自身透明度。信托公司处于中国庞大影子银行业的中心。

--《焦点》人民币2017年升势凌厉，吸引外资买盘涌入中国股债市

中国人民币今年的劲升表现，协助拉抬了外资在中国股债市的买盘。如今中国当局看来希望让人民币行情降温，形成双向波动，但同时又要让外资对中国资产的买兴维持不坠。

--东北亚情势：中国国有大行停止向朝鲜客户提供金融服务--银行职员

据银行分支职员称，中国四大国有银行已经停止向新的朝鲜(北韩)客户提供金融服务。目前美国担心中国对朝鲜一再核试验的态度不够强硬。

--《综述》金融风险随数字技术发展升级，中资银行拥抱金融科技“以毒攻毒”

数字技术的高速发展在改变人们金融需求的同时，也拓宽了银行产品服务方式和客群范围，但与此相伴相生的欺诈、客户难以识别等也成为传统金融机构不得不面对的新型风险。这促使他们更加积极的拥抱金融科技，寄望凭借大数据风控等技术“以毒攻毒”。

--中国央行：凡金融业务均需持牌经营并纳入监管，有序降低杠杆率--官员

中国央行行长助理刘国强表示，金融创新是大势所趋，但必须认识到金融业的外部性和公共性非其他行业可比，因此凡是做金融业务都要持牌经营并纳入监管。

--中国金融：叫停ICO不妨碍区块链发展，需建可持续监管科技机制--央行专家

中国人民银行金融研究所所长孙国峰称，叫停ICO（Initial Coin Offering）并不妨碍相关的金融科技公司、技术公司去继续研究区块链技术，而金融科技本身的金融属性决定了其有很强的风险特征，必须要加强监管，中国要建立可持续的监管科技发展机制,推动监管成本适度内部化。

--《焦点》交易平台比特币中国称将停止交易，比特币市场进一步下跌

中国的比特币交易平台--比特币中国周四表示，将从9月30日开始停止所有交易，引发比特币进一步下跌。目前比特币较本月稍早触及的纪录高位已贬值超过30%。

--《焦点》中国境内外资本市场连通仍存“接口”障碍，引流入还需管理接轨

中国正在渐进又谨慎地开放境内资本市场，相继开放了沪港通、深港通、债券通等封闭管道连接起境内外市场，但是由于境内外市场有各自的理念和发展现状，导致这些通道的“接口”并不顺畅，为境外投资者进入境内资本市场制造了一些障碍。“引流入”的下一步，可能还需对境内交易规则和系统做出适当调整。

--中国基金：QFII A股基金8月平均业绩升2.5%，逊于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年8月的平均业绩升2.5%，逊于同期国内股票型基金表现；不过前八月累计升19.39%，优于国内股票型基金。

【固定收益】

--《分析》中国央行加力净投放护航税期流动性，季末临近政策维稳当先

进入9月中旬，缴税等因素对中国银行间资金面扰动加大，央行公开市场本周重启三个期限逆回购品种同时操作逐步加码投放，单周净投放规模达2,600亿元，以进一步护航税期及季末流动性预期；虽MLF到期等仍令资金短期波动难消，但预计资金面大幅收紧概率不大。

--中国债市：上清所8月托管量净增671亿元，境外机构同业存单持有量大增

上海清算所最新数据显示，8月固定收益产品托管量净增加670.5亿元人民币至164,406亿元，较上月减少近九成，因同业存单当月增量降幅明显。其中境外机构整体增持力度较大，特别是当月同业存单持有增量达638亿元。

--中国债市：信托公司获业务资格后可开展债务融资工具承销业务--NAFMII

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）日前公告称，启动意向承销类会员（信托公司类）参与承销业务市场评价工作，信托公司经市场评价获得承销业务资格的，可开展非金融企业债务融资工具承销业务。

【外汇】

--中国汇市：外汇市场开放大方向不变，汇率会更具弹性--外管局副局长

针对下一步人民币外汇市场的发展，中国国家外管局副局长陆磊称，坚持金融市场是服务实体经济的，当前包括自贸区在内的一系列改革都是立足于促进贸易投资便利化，开放的大方向不会变，人民币汇率会更具弹性。

【证券/行业】

--中国证券：要扭转行业机构不顾风险过度追求规模利润的倾向--证监会副主席

中国证监会副主席姜洋称，要督促证券基金期货等行业机构专注主业，扭转不顾风险过度追求规模和利润的倾向，使投资银行成为连接实体企业和投资者的纽带，让期货公司真正为实体企业安排生产经营发挥引导作用，坚决防止“脱实向虚”、“以钱炒钱”。

--《焦点》受益业绩改善叠加混改题材，中国国企股仍将是近阶段A股亮点

在中国最近一轮经济转型中，国有企业成为相对受益者，成为业绩复苏的领头羊，叠加混合所有制改革的热门题材，国企股也成为今年以来资本市场上的大赢家。

--《分析》中国企业财报光鲜亮丽，败絮或藏其中

乍看之下，中国企业2017年初的获利有了极佳的开局：上半年净利增长近25%，受助于中国这全球第二大经济体稳健扩张。去年的成长幅度只有6%。

不过分析师多表示，企业投资和并购活动是带动这些获利的主因，而这些活动又是因为举债而增长，债务激增过于迅速，让人难以心安。企业经常使用一次性获利来美化帐面，部分行业基本面欠佳，或许会让投资人停下来思考。

--香港个股：中国建材拟通过换股方式合并中材股份，成全球最大水泥产能企业

中国建材和中材股份发出联合公告称，两家公司将通过换股方式进行合并，比例为每一股中材股份（H股及非上市股份）可以换取0.85股中国建材股份（H股及非上市股份）；中材股份将根据中国公司法及其他适用中国法律被中国建材吸收合并。

--《焦点》中国8月有色金属产量降至一年低点，受环境治理举措打击

中国有色金属产量在8月降至一年低点，表明政府的环境治理正在抑制基本金属供应，铝产量还受到了限产的打击。官方数据显示，包括铜、铝、铅、锌和镍在内的10种有色金属产量下降2.2%至442万吨，创一年以来最低，也是自2015年12月以来首次出现同比下降。

--汽车产业：8月中国汽车销量同比增5.3%--中汽协

中国汽车工业协会公布数据显示，8月中国整体汽车销量同比增长5.3%至219万辆，延续自4-5月疲态中反弹的趋势。中国是全球最大的汽车市场。

--《焦点》中国拟到2020年基本实现乙醇汽油全覆盖，消化玉米库存

据国家媒体引述政府文件称，中国计划到2020年将基本实现车用乙醇汽油全覆盖。目前中国政府正努力提升玉米的工业需求并治理雾霾。

--香港新股：众安保险IPO案估值可望达110亿美元--IFR

汤森路透旗下IFR引述消息人士指出，中国首家纯网路保险业者--众安在线财产保险股份有限公司计划在香港进行的首度公开发行(IPO)获得多达110亿美元的估值。

--《独家新闻》中国华信考虑入股俄罗斯能源巨头En+--消息人士

据行业消息人士称，中国华信能源有限公司(CEFC)考虑在俄罗斯能源巨头En+首次公开发行(IPO)时入股该公司，这可能会提高中国对俄罗斯自然资源的所有权。

--中国农业：预计2017/18年度玉米产量上调2.12亿吨，大豆进口增速逐步放缓

中国农业部市场预警专家委员会发布数据预测，2017/18年度预计玉米产量将达到2.12亿吨，比上月预测增加178万吨，玉米消费量2.15亿吨，与上月预测持平，年度结余变化减少至89万吨；大豆进口增速将逐步放缓。（完） (整理 张喜良; 审校 杨淑祯)