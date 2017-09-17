重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月11日-9月15日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周贬1.26%。周一开始取消远期购汇风险准备金之后，人民币当日大幅走贬逾600点。随着市场购汇意愿逐渐升高，且月中实需购汇较多，人民币周内震荡走贬；而客盘亦有部分逢高结汇意愿，汇价在6.55附近宽幅波动。料短期汇价震荡整理，中期仍偏强。

公开市场操作:

--进入9月中旬，缴税等因素对中国银行间资金面扰动加大，央行公开市场本周重启三个期限逆回购品种同时操作逐步加码投放，单周净投放规模达2,600亿元，以进一步护航税期及季末流动性预期；虽MLF到期等仍令资金短期波动难消，但预计资金面大幅收紧概率不大。

业内人士并认为，央行提前布局并精准调控流动性总量，在维稳呵护预期同时，并未改变货币政策“削峰填谷”的政策意图。虽然8月宏观数据不及预期，但经济下行压力仍属有限，且人民币汇率强势是否带来外汇占款回升仍待观察，短期政策紧平衡基调还将延续。

债市:

--中国债市当周现券收益率窄幅盘整。虽然工业、投资等数据不佳一度提振买气，但总的来说，目前市场缺乏明确的方向，短期内维持震荡可能性较大。另外，季末和十一长假将至，资金面的变化也需要继续关注。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周先跌后涨，但较上周变化仍有限。交易员表示，周初资金面压力尚可大行收票需求略显升温，转贴利率一度略有下行；但随着缴税期扰动资金收紧，买盘积极性有所消退，市场整体成交仍不温不火。他们并认为，季末MPA(宏观审慎评估)考核虽将对机构规模调整形成一定压力，但多数机构已提早应对，料届时冲击不大，短期暂观望下旬流动性情况，预计转贴利率继续下行可能不大。

股市:

--中国股市沪综指当周自高位回落，前期强势上涨的板块出现了集体下跌。沪综指3,400点附近存在较强的压力，股指屡次无法有效上攻，所以选择重新回到3,350-3,380点的箱体内进行修整。本周公布宏观经济数据低于预期，市场对后期经济走势存在一定的分歧，场内氛围趋于谨慎，主动性卖盘有所增加。(完) (发稿 吴芳/孙琦子/李宏薇; 审校 曾祥进)