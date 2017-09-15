更新版 1-香港金融：证监会与港交所修改上市监管架构建议，联交所把关角色不变

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路透香港9月15日 - 香港证监会与香港交易所周五联合发布上市监管架构谘询总结，决定修改成立上市政策委员会及搁置设立上市监管委员会的建议，取而代之设立上市政策小组为提升监管质素提出意见；换言之，港交所旗下联交所继续是上市发行人的前线监管机构。

证监会主席唐家成在记者会上称，谘询期收到大量意见，也注意到不同平台发表的意见，总结文件决定修改成立上市政策委员会的建议，并搁置设立上市监管委员会。

“此举符合市场利益。”他并说，“证监会作为法定监管机构，会继续采用新的前置式监管方针，直接介入严重的上市事宜以保障我们的市场，加上今天公布的改善措施，将对市场质素及市场发展产生正面作用。”

证监会与港交所于2016年6月发出联合谘询文件，就改善港交所的上市监管决策及管治架构提出建议，包括由证监会透过两个新成立的委员会与交易所集中处理该等对市场质素、市场竞争力及发展而言属重要的上市政策及决策，惟业界出现不少反对声音，认为证监会权力增大或对市场运作带来过多干预。

新设的上市政策小组将在证监会及联交所以外成立，作为建议、谘询及督导平台，双方可在此就对监管或市场具有更广泛影响的上市政策深入讨论。

港交所主席周松岗表示，在新架构下，联交所将继续是上市发行人的前綫监管机构，联交所的上市委员会亦将继续根据《上市规则》作出上市决策，包括决定申请人是否适合上市。

对于权力较大的上市政策委员会降格至上市政策小组，唐家成认为，上市政策小组将由谘询文件所建议的上市政策委员会成员并加入港交所董事会两名非执行董事及证监会董事局两名非执行董事组成，依然是“强大的小组”，相信联交所上市委员会将听取小组意见，相互交流讨论，将带来很好成效。

总结文件显示，为期五个月的谘询，最终接获8,793份意见书，当中，绝大部分来自上市公司、商会、业界组织及私人公司的回应是反对新设两个委员会等建议，反对者的理据包括建议的架构与现行的三层监管制度不一致，并会令证监会在没有足够制衡的情况下，获得“前线”及“后线”的监管权力；亦有意见认为，可以在无需改变监管架构的情况下，解决市场上的问题。（完）

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