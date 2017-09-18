重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年债均值3.78%、4.22%和4.19%，低于二级

* 招标品种：国开行1/5/10年固息债 * 招标金额：1年：30亿，可追加不超过46亿元柜台债 * 5年：60亿；10年：150亿 * 招标时间：9月19日9:30-10:30 * 受访人数：8位(银行、券商) * 预测区间：3.70%-3.86%；4.18%-4.25%；4.17%-4.22% * 预测均值：3.78%；4.22%；4.19% 路透上海9月18日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债 。路透调查显示，受资金依旧较为紧张影响，今日现券一二级情绪均不佳，市况转弱新债预 期不甚乐观。 考虑到手续费因素，明日新债定位仍有望低于现有二级水平，但10年品种折让幅度已十 分有限，三期债预测均值落在3.78%、4.22%和4.19%附近。 北京一券商分析师称，今日现券一二级情绪均不佳，“如果明天资金还是比较紧的话， 可能一级表现会一般。” 财政部上午招标的五年特别国债中标利率3.59%，边际中标利率3.63%，投标倍数1.85倍 。 农发行下午招标的三和五年两期债，中标收益率4.2387%和4.2965%，基本与 中债农发行债收益率曲线 同期限收益率持平。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五和10年期 最新收益率为3.8925%、4.2534%和4.2076%。 明日招标三期债为国开行今年第七期 、第六期 和第15 期 的增发债，票面利率为3.53%、4.02%和4.24%。二级市场上，上述三期增 发债最新成交分别在3.89%、4.27%和4.2275%附近。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：30亿，可追加不超过46亿元柜台债 5年：60亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 首场招标时间 9月19日9:30-10:30 柜台债追加时间 9月19日10:30-10:50 招标方式 单一价格（荷兰式）/追加为数量招标 缴款日 1年：9月22日；5/10年：9月21日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/8/24 分销期 1年：9/20-9/22(银行间)；9/20-9/21(柜台) 5/10年：9/20-9/21 上市日 1年：9月26日；5/10年：9月25日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)