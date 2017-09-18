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更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌近200点，午后购汇增加人民币受打压
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2017年9月18日 / 上午10点09分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收跌近200点，午后购汇增加人民币受打压

2 分钟阅读

    * 人民币大幅收跌近200点，中间价则续微升
    * 午后购汇增加人民币跌破6.56关口
    * 目前影响市场的因素变化不大，人民币缺乏方向
    * 关注美联储议息会议是否会有超预期结果

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京9月18日 - 人民币兑美元即期周一大幅收跌近200点，中间价
则续微升。交易员表示，早盘汇价变动不大，午后由于客盘购汇增加，人民币受打压跌破6.
56关口，但因影响市场内外部因素变化均不大，短期人民币汇价或维持区间横向波动。
    
    他们并表示，本周将有美联储议息会议，市场或已基本消化美联储缩表动作，除非结果
明显超出市场预期；而中期仍需关注美联储和欧洲央行的货币政策走向，另外还需关注人民
币8月-9月初连续走升后的结汇预期出清情况。
    
    “最近购汇比较多，所以人民币一直偏弱。”一中资行交易员称，“这周预期有一定的
油盘购汇，有逢低买入的倾向。”
    
    亦有中资行交易员表示，市场交易盘子清淡，很少的购汇量就能推动点数大动，自营的
数量在减少。国庆临近，机构自营也不一定会拿头寸。

    全球汇市方面，美元兑日圆周一触及八周高点，受美国公债收益率(殖利率)上涨支撑，
交易员关注明日开始召开的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，从中寻找美联储是否会
在年底再度升息的线索。
    
    本周的焦点在美联储(FED)9月19-20日政策会议。美联储料在此次会议宣布开始缩表的
计划，但外界广泛预期其将维持利率不变。    

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：   
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.5618        6.5442       -0.27%
               FXS>                              
   中间价               6.5419        6.5423       0.01%
 成交额<CNYSPTVOL=C  221.71亿美元  202.18亿美元       
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      220        日低6.5678   日高6.5458
   今年以来升贬幅度                                   5.91%
 2005年汇改以来升贬                                  26.13%
               幅度                              
  一年期美元/人民币           910                          
               掉期                              
                                                 
                                                      
 离岸人民币市场          今日          上日                
   CNH即期              6.5704        6.5485               
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.704         6.678                
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5565
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8185元、5.8859元和8.8861元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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