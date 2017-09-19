重温稿-《中国新债预测》三年及七年期国债预测均值3.53%和3.67%

* 招标品种：财政部三年续发/七年新发固息国债

* 期限及招标金额：各400亿元人民币

* 招标时间: 周三(20日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.49%-3.58%；3.64%-3.71%

* 预测均值: 3.53%；3.67%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月19日 - 中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，现券今日走势稍稳，一级国开债亦需求尚可，随着午后资金逐步好转，市场情绪略改善，若明日资金面持续向好，预计三年期国债需求或好于七年期品种，中标结果预测均值分别为3.53%和3.67%。

“下午资金松了，大家就没那么紧张了，但情绪也谈不上很好，算略好一些吧，但是整体还是比较谨慎的,”上海一券商交易员表示，估计国债整体需求应该还算可以。

国信证券最新定价报告认为，由于收益率明显上行后，利率债投资价值再次凸显，令配置户参与一级认购热情也有所提升，综合考虑近期资金面和基本面因素，预计国债短端将在二级附近位置，长端则略低于二级水平。

国开行上午招标增发的一、五和10年三期固息债，中标收益率分别为3.7815%、4.2035%和4.1898%，此前市场预测均值为3.78%、4.22%和4.19%；三期债投标倍数为3.63倍、4.93倍和3.15倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线显示，三年及七年最新收益率为3.5334%和3.6986%。

明日招标的三年期品种为今年第16期国债第二次续发行，七年期国债则为今年第20期新发国债，两期债均采用混合式招标方式，标的为价格或利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

招标当日，之前发行的三年期国债停止交易一天。两期债均自招标结束至9月21日进行分销，9月25日起上市交易。

七年期国债9月21日开始计息，发行手续费为承销面值的0.1%；三年续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，自7月27日开始计息，票面利率3.46%，发行手续费为承销面值的05%。

标位限定上，三年品种投标标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位。七年品种投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)