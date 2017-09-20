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更新版 1-中国汇市：人民币震荡收涨，市场预期分化且待美联储议息决议
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2017年9月20日 / 上午9点16分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币震荡收涨，市场预期分化且待美联储议息决议

3 分钟阅读

    * 人民币震荡收涨，中间价则续创两周新低
    * 市场预期分化，汇率弹性仍较高
    * 错过点位的结售汇头寸仍有机会等到合意价格
    * 关注美联储议息会议是否会有超预期结果

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京9月20日 - 人民币兑美元即期周三收涨，盘中一度尽数收复
昨日跌幅，中间价则续创两周新低。交易员表示，国际美元今日转为小跌，部分美元多头头
寸离场，人民币转为上涨；午后部分自营押注美联储议息会议增加购汇，人民币回吐部分涨
幅。随着市场预期分化，短期人民币料延续宽幅波动。
    
    他们并指出，从近期逆周期因子看，监管层不仅对人民币过度升值有过滤，对过度贬值
也有过滤，通过逆周期因子的微调来影响市场预期，避免超调风险；从这个角度看，只要汇
率波动是有序的，升贬都可接受，因此此前错过结售汇点位的头寸还是有机会等到合意的价
格。
    
    “最近大家觉得美元会反弹，有不少自营持有了美元头寸，结果今天美元一下跌下去了
，这部分头寸出来结汇，美元/人民币就下来了。”一中资行交易员称，“下午有些购汇的
头寸，可能是赌今晚美元反弹一下。”
    
    另一中资行交易员认为，目前市场对美联储本次议息决议普遍态度谨慎，如果没有超预
期的结果，美元指数可能仍会整体偏弱，这可能会帮助人民币回到6.5-6.55元附近。
    
     中国金融四十人论坛高级研究员管涛近日撰文称，近期人民币升值主要是境内市场力
量驱动，而强势人民币不等于人民币汇率只能涨不能跌，从政策角度讲，强势人民币也应该
是对内平衡优先的政策。人民币汇率最终走向市场决定、清洁浮动，将有助于政府更好地处
理经济内外平衡目标的冲突。
    
    全球汇市方面，新西兰元周三升至一个半月高位，成为今日主要货币中变动最大的币种
，因调查显示新西兰执政的国家党大幅领先反对党。该国将在周末迎来大选。美元下跌，投
资者等待今日稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布会议结果。
    
    分析师预计，美联储决策者将在为期两天的会议结束后宣布，将从10月开始逐渐削减其
资产负债表规模，并且不排除在12月12-13日会议上升息的可能。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美     今日          上日        升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.5742        6.5859      0.18%
               FXS>                             
   中间价               6.567        6.553       -0.21%
 成交额<CNYSPTVOL=C  212.33亿美   237.87亿美元      
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)      150       日低6.578    日高6.56
                                                   3
   今年以来升贬幅度                                5.71%
 2005年汇改以来升贬                               25.89%
               幅度                             
  一年期美元/人民币          968                        
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日          上日              
   CNH即期             6.5717        6.585              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.714        6.7183             
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5731
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8867元、5.9012元和8.8871元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

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