重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值4.18%，七年4.33%

* 招标品种：国开行3/7年固息债 * 招标金额：3年：50亿；7年：30亿 * 招标时间：9月21日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.15%-4.21%；4.32%-4.34% * 预测均值：4.18%；4.33% 路透上海9月20日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三和七年两期债。路透调查显示，今日 现券未脱盘整，新债方面，上午招标的国债表现稍逊，午后农发行新债则较为平稳。若市场变化不大，明日国 开债料会在二级水平上适当减点，两期债预测均值为4.18%和4.33%。 上海一外资行交易员称，今日国债和农发债招标情况总体算是平稳。明日增发两期国开债的标的券，二级 成交十分稀少，因此，预计明日新债定位，考虑手续费因素有望在估值基础上略有下浮。 农发行下午招标的一、七和10年三期债，中标收益率3.8097%、4.3447%和4.3215%。中债农发行债收益率 曲线 中，对应期限最新收益率3.9534%、4.3718%和4.3363%。 财政部上午招标的三 和七年国债，结果均略高于预测均值。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三和七年最新收益率为4.2337%和4. 3602%。 明日招标两期债为国开行今年第九期 和第八期 的增发债，票面利率4.14 %和4.30%。 具体发行条款如下： 2017年第9/8期增发债 ------------------------------------------------- 招标上限 3年：50亿；7年：30亿 期限/计息方式 3/7年固息 招标时间 9月21日14:30-15:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 9月25日 起息日 3年：2017/9/11；7年：2017/8/21 分销期 9月22日-9月25日 上市日 9月27日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；7年：0.10% -------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)