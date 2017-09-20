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重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值4.18%，七年4.33%
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2017年9月20日 / 晚上11点31分 / 1 个月前

重温稿-《中国新债预测》国开行三年增发债收益率均值4.18%，七年4.33%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行3/7年固息债
    * 招标金额：3年：50亿；7年：30亿
    * 招标时间：9月21日14:30-15:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.15%-4.21%；4.32%-4.34%
    * 预测均值：4.18%；4.33%

    路透上海9月20日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发三和七年两期债。路透调查显示，今日
现券未脱盘整，新债方面，上午招标的国债表现稍逊，午后农发行新债则较为平稳。若市场变化不大，明日国
开债料会在二级水平上适当减点，两期债预测均值为4.18%和4.33%。
    
    上海一外资行交易员称，今日国债和农发债招标情况总体算是平稳。明日增发两期国开债的标的券，二级
成交十分稀少，因此，预计明日新债定位，考虑手续费因素有望在估值基础上略有下浮。
    
    农发行下午招标的一、七和10年三期债，中标收益率3.8097%、4.3447%和4.3215%。中债农发行债收益率
曲线             中，对应期限最新收益率3.9534%、4.3718%和4.3363%。            财政部上午招标的三
和七年国债，结果均略高于预测均值。            

    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，三和七年最新收益率为4.2337%和4.
3602%。
                
    明日招标两期债为国开行今年第九期               和第八期               的增发债，票面利率4.14
%和4.30%。
    
        
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第9/8期增发债
    -------------------------------------------------
    招标上限          3年：50亿；7年：30亿
    期限/计息方式     3/7年固息
    招标时间          9月21日14:30-15:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            9月25日
    起息日            3年：2017/9/11；7年：2017/8/21
    分销期            9月22日-9月25日                   
    上市日            9月27日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            3年：0.05%；7年：0.10%
    -------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 曾祥进)

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