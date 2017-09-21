重发-更新版 1-中国保险：加强资金运用监管，对重点机构持续开展现场检查工作--保监会

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* 加强资金运用监管，对重点机构持续开展现场检查

* 保险公司资产负债监管政策将于年底公布

* 另类投资增加有利服务实体经济

* 将对大类资产投资比例进行监管

路透北京9月21日 - 中国保监会周四称，加强保险资金运用监管，开展风险排查专项整治工作，对存在突出问题和重点保险公司持续开展现场检查工作；同时，防范保险公司资产负债错配风险，相关监管政策计划于年底公布，并于2018年底全面实施。

保监会资金部副主任贾飙在保监会发布会上指出，保监会积极支持险资参与国企混改；探索险资参与债转股并总结经验，并于适当的时候推出相关政策。

“开展保险资金运用风险排查专项整治，重点关注重大股票股权投资、 利用金融产品回购交易、抵质押融资放大投资杠杆等情况。”他称。

对于保险公司资产负债错配风险，他表示，去年底保监会已经成立四个项目组，分头推进险资资产负债匹配公司，并于今年7月发布相关征求意见稿。

“从目前情况看，各家公司积极开展相关能力试评估和定量评估测试工作，结果是比较好的，相关工作在积极推进。 ”他称。

保监会此前发布的加强保险资产负债管理有关监管规则的征求意见稿称，从长期经济价值、中期盈利能力、短期流动性和偿付能力底线等多个维度，综合评估资产负债匹配状况和管理能力，依据评估结果实施差异化监管，建立产品监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。

**对大类资产比例进行监管**

国际三大评级公司之一--穆迪周三发布报告指出，中资保险公司非标投资持续增长，将降低资产透明度和回报率的稳定性，并削弱流动性状况。数据显示，2013-2016年中资保险公司非标投资的复合年增长率达55%，而同期行业总体投资增长率为20%。

对此，贾飙认为应辩证看待。一方面，险资另类投资持续增加是资产配置多元化和服务实体经济的必然结果；同时，多元化实配置质上也是在分散保险资金风险。

“2012年以前，我们投资的是老四样--存款、债券、股票、基金，这四样都是在传统金融领域，话说的再白一点，原来投资主要集中在金融领域。”他称。

他表示，而现在股权投资计划、债权投资计划及项目资产支持计划等另类投资产品，无一例外都投向实体经济，是保险业支持实体经济的有力体现。

但另一方面，他也强调，有个别保险公司另类投资上涨很快，存在资产负债不匹配和错配的问题。因此，对监管而言，要在总体上把握一个平衡，因投资集中度风险和另类投资的流动性风险之间是此消彼长的关系。

“对保监会而言，是要对整体大类资产有一个比例上的监管，既要看到另类投资增长是有利的一面，也要密切关注个别公司由于另类投资增加引起的流动性风险增加的趋势。”贾飙称。（完）