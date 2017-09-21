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更新版 1-中国汇市：人民币大幅收贬至月内新低，FED加息预期提振购汇需求
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2017年9月21日 / 早上8点57分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币大幅收贬至月内新低，FED加息预期提振购汇需求

2 分钟阅读

    * 人民币大幅收贬至月内新低，盘中跌破6.6关口
    * 中间价创近三周新低
    * 美联储宣布缩表并暗示加息，提振美指
    * 后续仍需关注美元走向和客盘动向

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海9月21日 - 人民币兑美元即期周四大幅收贬至月内新低，盘中一度跌破6.6元关口至逾三周低点，中间价亦创近三周新低。交易员表示，隔夜美联储议息会议宣布10月起启动缩表，并暗示12月仍可能加息，提振美元指数，人民币亦顺势回落。
    
    他们并指出，早盘时段人民币下探6.6元后结汇需求涌出，加上部分隔夜美元多头头寸离场，缓和人民币跌势；午后购汇需求进一步增加，人民币跌势再起，与离岸人民币形成小幅倒挂。
    
    “现在市场的分歧比较明显。虽然美联储议息确认了年内再加息和缩表，但是美元指数还没有像样的反弹，近期依然不看好美元。”一中资行交易员称，“人民币还是跟随美指和客盘走，年内不会大幅贬值。”
    
    亦有外资行交易员表示，目前市场上流动性较差老问题还是存在，一有动静大家都抢跑，波动比较大。
    
    全球汇市方面，美元兑日圆周四升至两个月高位，兑欧元也延续了涨势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)表态偏鹰派，强化了12月升息预期。
    
    美联储周三结束备受关注的两日政策会议，一如预期维持利率不变，但表明仍预期年底前还会再升息一次，尽管近来通胀低迷。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美元        今日          上日          升贬
 即期成交价格               6.5934        6.5742        -0.29%
       中间价               6.5867        6.567         -0.30%
 成交额                  222.01亿美元  212.33亿美元        
     日内波动幅度(pips)      196        日低6.6066    日高6.587
       今年以来升贬幅度                                     5.40%
 2005年汇改以来升贬幅度                                    25.53%
  一年期美元/人民币掉期          1006                            
                                                     
                                                           
 离岸人民币市场              今日          上日                  
       CNH即期              6.592         6.5844                 
 一年期NDF                  6.741         6.7315                 
                                                     
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5969元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8518元、5.8615元和8.907元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红/张喜良)

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