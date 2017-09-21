更新版 1-台湾货币市场：跨季短率依旧稳在区间，大额公债还本付息令资金更显宽裕

* 跨季短率依旧稳在区间 * 大额公债还本付息令资金更显宽裕 * 央行一如预期维持利率不变 * 短票/RP利率表现大致持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北9月21日 - 台湾银行间跨季短率周四依旧稳在区间。资调人员表示，由于今有674亿台币公债到 期还本付息，市场资金更显宽裕，以致资金需求转趋疲软，带动跨季短率仍维持既有区间不变，且央行第三季 理监事会议一如预期维持利率不变，料对近期资金情势影响有限。 他们指出，受到大额公债到期影响，今日银行间普遍多钱、票券资金缺口偏小，跨季拆款交投以到期续作 为主，今日大行与银行承作跨季拆款利率主要在0.31-0.34%，至于银行间与票券承作跨季拆款利率则落在0.37 -0.39%。 〞没人来要钱，早上等开门等很久。〞一位跨季资金供给银行资调人员说。 台湾央行周四宣布，理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水 准。台湾央行总裁彭淮南在会后记者会表示，〞通膨没有问题，非常温和，且实质利率是正的。〞此外他也表 示，台湾的产出缺口有扩大的趋势。 此外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变，但表示仍预计年底前再升息一次，尽管近期 通胀数据疲弱。美联储还表示，将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初 将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。 本地时间17:27 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.208 30.132 台湾加权股价指数<.TWII 10,578.44 10,519.17 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.181-0.280% 0.182-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.190-0.390% 0.290-0.380% --三周拆款利率区间 0.320-0.390% 0.320-0.390% **短票利率大致持平** 短票方面，大型票券资调人员表示，今日票量持平偏少，资金缺口仍旧偏小，短票交投较显淡静，利率则 大致持平原有区间 。 他们并称，周五发票量料例行性增温，惟增幅有限，预计短票利率也暂难脱离既有区间，后续观望季底最 后一周资金情势。 〞最近票量少，一下子就卖光了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.37-0.38%，同上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.379%，区间在0.34-0.395%，成交77.68亿台币 ；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.37-0.38%，成交23.57亿台币。 台湾央行周四发行2,894亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,894亿台币，发行余额未增减。周五存单 到期3,266.2亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备550亿台币，累计超额准备3,377亿台币、加计前期1%的超额 准备4,989亿台币。 **RP利率持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员表示，今日投信端资金略显分配不均，而银行端资金依然充沛，资 金调度平顺，令RP利率表现持稳。 他们指出，因应季底因素，已陆续避开资金落点下周，目前暂看不出季底紧缩效应，但对季底资金状况持 续保持密切关注。 〞最近没有大风大浪，但不能开心太早。〞一大型证券商交易员说。 本周余日主要债券交割因子仍有周四中油发行五年期公司债65亿台币；周五台北富邦银行发行30亿台币次 顺位金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率与上日变化不大，月内主要利率区间落在0.30-0.31% ，跨月则在0.31-0.32%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%，跨月则在0.41-0.42%。 票券商与金融机构承作RP利率方面也大致持平上日，短天期RP利率在0.22-0.23%，月内公债RP利率在0.26 -0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.29-0.30%，跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 杨淑祯)