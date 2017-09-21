更新版 1-台湾债市：指标10年券殖利率收创一个月高位，因FED年底升息机率升高

* 美联储暗示12月升息，台债随美债走空 * 殖利率逢高吸引买盘承接，弹幅收敛 * 明日106/9殖利率区间料在1.02-1.05% (新增台湾央行利率决议) 路透台北9月21日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四连四日收升，创一个月高位。交 易员表示，受美联储(FED)暗示12月仍可能升息影响，台债随美债殖利率弹高，但买盘趁机承接，空单也见好 就收令殖利率弹幅收敛。 他们指出，就技术线型观察，无论美债与台债皆从多头转为中性偏空；接下来会如何变化，仍要看美债走 势能否止稳。由于台湾央行利率决议符合预期，市场将关注明日的第四季发债计划，是否有出乎意料的信息发 生。 〞美联储比较偏鹰派一点，不过台债需求仍在，空单也见好就收。〞一位证券商交易员说。 另一证券商交易员则表示，美债殖利率曲线整体趋平，长券端表现相对稳定，但短端殖利率持续向上，让 多头承受压力。短线美债料仍持续消化美联储对未来利率的看法，市场气氛难以立刻转好。 不过一银行交易员认为，纵然美联储于12月升息，美国指标10年期公债殖利率顶多弹到2.40% ，离目前水准并不远。至于台债今年仍处在钱多券少状态，买盘尚有补券需求，因此殖利率弹幅也料将有限。 今日106/9期殖利率收高1.29基点报1.0369%，此前收盘高点为8月21日的1.0408%。 台湾央行周四宣布，理监事会议决议维持政策利率不变，这也是央行重贴现率连续五季维持于1.375%原水 准。 根据CME集团的FEDWATCH工具，美国联邦基金利率期货暗示交易商现预计美联储在12月升息机率为72%，在 美联储政策声明发布前为68%。 交易员预估，明日10年券106/9期公债殖利率交易区间料在1.02-1.05%，而五年期公债106/5 殖利率区间则预料在0.72-0.75%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/5 +0.15 0.7300% 0.7300-0.7465% 23.5 10 106/9 +1.29 1.0369% 1.0320-1.0485% 97.5 年期 期别 报价(%) 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0369 5 106/5 0.7300 2 106/7 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)