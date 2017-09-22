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更新版 1-中国汇市：人民币微收升多空博弈6.6关口，标普下调中国评级影响有限
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2017年9月22日 / 上午9点14分 / 1 个月前

更新版 1-中国汇市：人民币微收升多空博弈6.6关口，标普下调中国评级影响有限

2 分钟阅读

    * 人民币收盘微升，中间价亦结束三连跌
    * 标普下调中国主权评级，但预计影响时间有限
    * 人民币短期上升预期落空购汇涌入
    * 人民币大概率延续宽幅波动

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海9月22日 - 人民币兑美元即期周五收盘微升，中间价亦则结束三连跌。交易员表示，
隔夜美元调整推升今早人民币开盘价，另外市场猜测标普下调中国评级可能让人民币主动升值的预期落空，购
汇涌入导致人民币升幅持续收窄，但6.6元附近结汇需求也限制了人民币跌势。
    
    他们并表示，日内人民币走势和国际美元走势有些偏离，但即期汇价继续围绕中间价上下波动，该点位附
近结售汇也相对均衡，预计标普调降中国评级影响持续时间料有限，后续人民币大概率延续宽幅波动。
    
    “上次穆迪调降的反应还让人记忆犹新，但这个位置结售汇比较均衡，不需要维稳。”一中资行交易员称
。
   
    但另一中资行交易员也指出，近期美元指数并无明显反弹，但人民币却连续下行，这可能会重新激起一定
的贬值预期，若后续美指展开反弹，人民币更面临更大的调整，“或许国庆节前6.6问题不大，但也不一定，
说破也就破了。”
         
    5月穆迪调降中国主权评级之后，中国监管层反应强烈，而人民币随后也出现一轮快速升值。针对标普昨
日宣布调降中国评级，中国财政部周五迅速回应称，标普调降中国评级是一个错误的决定，是对中国经济的误
读，中国仍将保持较强的经济增长韧性。中国大型投行--中金公司最新发布报告称，标普下调中
国评级是误诊。

    全球汇市方面，美元兑日圆周五在朝鲜半岛紧张情势升温之际下跌，惟美日货币政策走向大不相同，令美
元兑日圆周线有望上涨。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
 在岸市场人民币兑美元             今日          上日          升贬
       即期成交价格              6.5922        6.5934        0.02%
             中间价              6.5861        6.5867        0.01%
       成交额                  207.47亿美   228.96亿美元        
                                   元                      
           日内波动幅度(pips)      271       日低6.5989    日高6.5718
             今年以来升贬幅度                                   5.42%
       2005年汇改以来升贬幅度                                  25.55%
        一年期美元/人民币掉期         1002                           
                                                           
                                                                
 离岸人民币市场                   今日          上日                 
             CNH即期             6.5813        6.5685                
      一年期NDF                  6.7275        6.7165                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5923元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.9059元、5.885
9元和8.9562元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)

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