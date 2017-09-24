重温稿-中国房地产：重庆和长沙等多个二线城市出台新政，限售成为调控重点

* 重庆、长沙等多个二线城市出台楼市调控新政

* 限售成为新一轮调控重点

* 各地限售期多为2-3年

路透上海9月23日 - 中国新一轮房地产调控政策来袭，重庆、长沙、南宁、贵阳和南昌等多个二线城市密集出台新政，值得关注的是限售成为本轮调控重点。其中重庆市国土房管局周五发布通知称，为进一步遏制炒房，今日起凡在主城区范围内新购的新建商品住房和二手住房，须取得不动产权证满两年后才能上市交易。

南宁市住房保障和房产管理局周五的补充通知指出，进一步加强限制现房转让管理，企事业单位、社会组织等法人单位在南宁市区购买第二套及以上住房（含新建商品住房和二手住房）的，须取得不动产权证书满两年后方可转让。

长沙市住房和城乡建设委员会的通知则规定，在长沙购买的商品住房（含二手住房），需取得不动产权属证书满三年方可上市交易。

长沙同时出台了限购政策，本市个人家庭户和集体户个人，且在长沙无房的限购一套商品住房；本市户籍家庭已有一套住房的，待首套住房取得不动产权属证书满三年后，方可购买第二套商品住房。

新华社则报导称，贵阳市政府办公厅周六发布文件，其中规定自今日起，凡在贵阳购买的新建商品住房，三年内不得转让，购买时间以签订商品房购买合同时间为准。

另据中国证券报周六报导，南昌周五也发布限售政策，今日起在全市范围内，所有新交易的住宅（含新建商品住宅和存量住宅，以合同网签时间为准），须取得不动产权证满两年后方可转让。

在土地出让方面，南昌市此次规定，市区范围内的住宅用地和商住混合用地，采取“限房价、竞地价”方式出让。该方式出让用地开发建设的商品住宅（含商住）项目，在商品销售及转让过程中，实行限房价、限对象、限转让等政策（三限房），并优先满足本市户籍在市区无自有住房的成年市民，并限购一套。

而在9月中旬已发布限购政策的西安市再出住房价格管控举措。西安市物价局周五通知称，商品住房项目在办理预售许可前，或已取得预售许可证但尚未售出的商品住房在调整价格前须向西安市物价局进行商品住房价格申报。（完） (发稿 边竞；审校 张喜良)