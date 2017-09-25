更新版 1-台湾货币市场：跨季短率略见升压，一大行不开门跨月资金流动性减弱

* 跨季短率暂持平区间惟稍见升压 * 一大行不开门令跨季资金流动性减弱 * 跨月短票利率区间也略见上移 * 少数跨月RP利率区间高位微扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北9月25日 - 台湾银行间跨季短率周一暂持平区间惟稍见升压。资调人员指出， 本周进入季底，一大行因调整积数暂停供给资金，市场担忧跨季资金流动性恐因此减弱，所 幸另有两大公营行库续以相同利率承作跨月拆款，让今日跨季短率表现持稳，但有银行已伺 机微幅调高跨季拆款短率。 他们表示，两大公营行库今表态季底仍会照常供给跨季资金，并感觉到跨季拆款需求明 显增温，将视后续季底资金变化再行调整跨季短率，今日两大行库仍以0.38%利率与票券承 作跨月拆款。 〞一个大水库关门，大家都怕水龙头没水。〞一位票券资调人员说。 他们并称，目前整体资金宽裕，只是受限于银行间季底BIS(资本适足率)计算，多家银 行不能承作跨季资金调度，因此跨季资金只能仰赖少数几家行库供给，现在又少了一个大金 主，跨季资金流动性难免受到影响，已有银行调高票券到期续作到跨月的拆款利率至0.40% 。 台湾央行稍早公布，将于10月3日标售一年期定存单，金额为1,700亿台币，并于10月5 日发行；同时，将在10月13日标售两年期定存单，金额为400亿台币，并于10月16日发行。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.172 30.191 台湾加权股价指数<.TWII 10,335.89 10,449.68 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.187% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.185-0.260% 0.181-0.260% --一周拆款利率区间 0.187-0.390% 0.182-0.340% --两周拆款利率区间 0.300-0.390% 0.240-0.390% **短票利率区间恐上移** 短票方面，大型票券资调人员称，周一短票发行量例行性偏少，而受到一大行暂不供给 资金影响，跨月短票利率料略微扬靠向区间高位。 他们表示，因一大行暂不供给资金，影响市场资金调度氛围，并使市场资金分配不均， 部分银行已开高跨月短票利率，预期季底短票利率恐趋升向区间高位靠拢，除非那家大行季 底前重回跨月资金供给行列。 〞有点分配不平均，0.37%(原本区间低位)几乎看不到了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38%，少数在0.39%；上日则主 要在0.38%、少数在0.37%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.374%，区间在0.37-0.40%， 成交55.67亿台币；前日加权平均利率在0.372%，区间在0.36-0.40 %，成交54.31亿台币。 台湾央行周一发行1,308亿台币定存单，发行余额增20亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)3,095.4亿台币，余日分别为：周二798.5亿、周 三801亿、周四6,961.8亿、周五3,246.1亿。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备742亿台币，累计超额准备6,164亿台币、 加计前期1%的超额准备7,776亿台币。 **跨月RP利率高位见压** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，目前券商间资金缺口偏小，不过近期投信 端走钱较为频繁，仍不时有RP调度需求，而季底将至，银行端对跨月RP利率较有所坚持，让 今日跨月公债及公司债RP区间高位微扬1个基点。 他们则称，随着季底脚步逼近，银行端资金操作转趋谨慎，部分银行已将跨月RP利率往 上开，并降低议价空间，没想到有大金主不开门供给资金，已挑起市场对季底因素的敏感神 经，让季底紧缩变数逐渐发酵。 〞大哥级人物(大行)都不出来主持正义，我们这些小兵只好小心了。〞一大型证券商交 易员说。 另一位票券资调人士指出，现在市场月内资金仍旧偏多，但跨月资金供给则较上周短少 ，让市场操作倾向以短支长，为吸引资金跨月，已拉大月内及跨月天期的RP利差。 本周主要债券交割包括周二有合库银行发行20亿台币金融债券、合迪发行35亿台币公司 债；周三QNB Finance发行30年期零息美元债6.3亿美元；周四台北富邦银行发行50亿台币一 年期主顺位金融债；周五ADCB Finance(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。 本周主要债券还本付息则有周一AIG集团提前还本4.2亿美元、台积电及台电分别还本付 息15亿台币、45亿台币；周二台积电还本付息127亿台币；周四第一银行金融债还本付息80 亿台币；及周五则有鸿海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳，月内主要利率区间落在 0.30-0.31%，跨月在0.31-0.32%、少数在0.33%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0. 41%，跨月则落在0.41-0.42%、少数在0.43%。 周一票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化，仅有票券商为引导资金跨月，略 调降月内RP利率水准；短天期RP利率在0.22-0.23%，月内公债RP利率在0.24-0.27%，跨月在 0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.24-0.30%，跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 乔艳红)