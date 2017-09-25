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更新版 1-中国汇市：人民币收盘跌破6.62创近一个月新低，受购汇汹涌打压
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2017年9月25日 / 上午9点09分 / 23 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收盘跌破6.62创近一个月新低，受购汇汹涌打压

2 分钟阅读

    * 人民币大幅收贬逾280点，破6.62关口
    * 收盘价与中间价均创近一个月新低
    * 中间价未显示明显监管意图
    * 购汇汹涌结汇观望，预期趋于一致

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月25日 - 人民币兑美元即期周一大幅收贬逾280点破6.62关口，
与中间价同创近一个月新低。交易员表示，隔夜美元走升带动人民币趋弱，而人民币走弱又
进一步加剧购汇动力，但市场结汇盘持币观望，打压汇价在午后进一步走低。
        
    他们并表示，今日中间价没有明显的监管意图，基本没有过滤，市场亦主要跟随美指波
动，购汇偏多；而盘中监管层亦未出手引导，致市场预期有趋于一致的苗头，认为近期人民
币会继续走贬。
    
    “最近购汇特别多，全市场都是购汇，没有人会在人民币持续贬值的时候结汇。”一中
资行交易员称，“中国的市场就是这样，结汇大家都结，购汇大家都购，行情都是一波一波
的，出一波行情另一波人就在等。”
    
    亦有中资行交易员表示，人民币后续的贬值空间比较窄，现在这个位置，上下都还有空
间。
       
    全球汇市方面， 欧元中止两日涨势，周一小幅下跌，此前德国大选结果出炉，促使部
分投资人锁定今年以来最有利可图的汇率交易的获利。美元指数日内上涨0.15%，因
投资人削减美元空仓。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.6205        6.5922      -0.43%
               FXS>                              
   中间价               6.5945        6.5861      -0.13%
 成交额<CNYSPTVOL=C  225.8亿美元   207.47亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      271        日低6.6211   日高6.59
                                                    4
   今年以来升贬幅度                                 4.97%
 2005年汇改以来升贬                                25.01%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1030                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.6058        6.5772             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7485        6.7081             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6141
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.879元、5.8941元和8.9412元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 李文科/孙琦子; 审校 林高丽)

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