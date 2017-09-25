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重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.76%、4.18%和4.16%
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2017年9月25日 / 晚上11点30分 / 23 天前

重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.76%、4.18%和4.16%

2 分钟阅读

    * 招标品种：国开行1/5/10年固息债
    * 招标金额：1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    * 招标时间：9月26日9:30-10:30
    * 受访人数：10位(银行、券商)
    * 预测区间：3.72%-3.80%；4.16%-4.22%；4.14%-4.18%
    * 预测均值：3.76%；4.18%；4.16%

    路透上海9月25日 - 中国国家开发银行         周二将招标增发一、五和10年三期债
。路透调查显示，资金面平稳度过季末考验的大局基本已定，今日市场情绪有所回稳，现券
收益率有所下滑，预计明日新债需求也将稳中略好，三期债预测均值落在3.76%、4.18%和4.
16%附近。
        
    北京一券商交易员称，“今天整体（现券收益率）下了1bp多点，不到2bp，交易盘在折
腾吧。”
    
    上海一银行交易员表示，对于四季度行情目前市场预期总体偏向乐观一些，估计配置盘
在一级市场需求应该会保持相对稳定，若还有部分交易盘看好十一长假乃至十九大之后的行
情，可能会助推明日新债定位略低于二级市场。

    农发行下午招标增发的一年、三年、五年和10年期固息债结果较为理想，中标收益率分
别为3.8107%、4.2199%、4.2759%和4.2913%，对应投标倍数4.72倍、4.28倍、6.05倍和6.94
倍。            
    
    交易员透露，明日增发三期债的标的券最新二级市场成交在3.89%、4.235%和4.1925%附
近。

    中债银行间固息政策债（国开行）到期收益率曲线             显示，一、五和10年
期最新收益率为3.9103%、4.2763%和4.2090%。
            
    明日招标三期债为国开行今年第七期               、第六期               和第15
期               的增发债，票面利率为3.53%、4.02%和4.24%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第7/6/15期增发债
    ---------------------------------------------------
    招标上限          1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿
    期限/计息方式     1/5/10年固息
    招标时间          9月26日9:30-10:30
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            10月9日
    起息日            1年：2017/7/11；5年：2017/4/17
                      10年：2017/8/24
    分销期            9月27日-10月9日
    上市日            10月11日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年：无；5年：0.10%；10年：0.15%
    ---------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞； 审校 林高丽)

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