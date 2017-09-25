重温稿-《中国新债预测》国开行1/5/10年增发债收益率均值3.76%、4.18%和4.16%

* 招标品种：国开行1/5/10年固息债 * 招标金额：1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 * 招标时间：9月26日9:30-10:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.72%-3.80%；4.16%-4.22%；4.14%-4.18% * 预测均值：3.76%；4.18%；4.16% 路透上海9月25日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发一、五和10年三期债 。路透调查显示，资金面平稳度过季末考验的大局基本已定，今日市场情绪有所回稳，现券 收益率有所下滑，预计明日新债需求也将稳中略好，三期债预测均值落在3.76%、4.18%和4. 16%附近。 北京一券商交易员称，“今天整体（现券收益率）下了1bp多点，不到2bp，交易盘在折 腾吧。” 上海一银行交易员表示，对于四季度行情目前市场预期总体偏向乐观一些，估计配置盘 在一级市场需求应该会保持相对稳定，若还有部分交易盘看好十一长假乃至十九大之后的行 情，可能会助推明日新债定位略低于二级市场。 农发行下午招标增发的一年、三年、五年和10年期固息债结果较为理想，中标收益率分 别为3.8107%、4.2199%、4.2759%和4.2913%，对应投标倍数4.72倍、4.28倍、6.05倍和6.94 倍。 交易员透露，明日增发三期债的标的券最新二级市场成交在3.89%、4.235%和4.1925%附 近。 中债银行间固息政策债（国开行）到期收益率曲线 显示，一、五和10年 期最新收益率为3.9103%、4.2763%和4.2090%。 明日招标三期债为国开行今年第七期 、第六期 和第15 期 的增发债，票面利率为3.53%、4.02%和4.24%。 具体发行条款如下： 2017年第7/6/15期增发债 --------------------------------------------------- 招标上限 1年：50亿；5年：70亿；10年：150亿 期限/计息方式 1/5/10年固息 招标时间 9月26日9:30-10:30 招标方式 单一价格（荷兰式） 缴款日 10月9日 起息日 1年：2017/7/11；5年：2017/4/17 10年：2017/8/24 分销期 9月27日-10月9日 上市日 10月11日 基本承销额 无 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 1年：无；5年：0.10%；10年：0.15% ---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)