更正-路透基点：友利银行退出福莱特玻璃1.5亿美元联贷--TRLPC

(因英文原文有误，标题、内文第二、四段应为“友利银行”非“产银亚洲金融”。额度分配表牵头行项目删除“友利银行香港分行”。)

路透9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司福莱特玻璃集团已在9月19日签署1.5亿美元的三年期贷款，不过放款银行的组成略有变动，有银行在之前退出。

友利银行香港分行退出，因对从中国监管机构批准借款有所疑虑，该银行原本同意承贷850万美元。

福莱特在7月27日提交证交所的文件中警告称，公司今年前六个月净利同比下滑30-40%，部分因为利润率遭到挤压。

友利银行退出的空缺，由星展银行(香港)填补。担任牵头行兼簿记行的星展银行此前已经承贷1,100万美元。

花旗集团为原始牵头行兼簿记行，贷款的最高综合收益为242.86个基点，利息为较伦敦银行同业拆款利率(Libor)加码220个基点，平均期限为2.625年。

借款者为福莱特玻璃集团旗下子公司福莱特(香港)，由母公司福莱特 玻璃集团提供担保。

额度分配情况如下：

独家协调行、牵头行兼簿记行 百万美元

花旗银行香港分行 30

牵头行兼簿记行

星展银行(香港) 19.5

东亚银行 11

马来亚银行香港分行 11

印度国家银行(SBI)香港分行 11

牵头行

印度工业信贷投资银行(ICICI Bank) 8.5

新韩亚洲 8.5

产银亚洲金融 8.5

主办行

中国工商银行(亚洲) 8

台湾银行香港分行 6

凯基银行 6

台湾合作金库香港分行 6

华南银行澳门分行 4.5

台湾土地银行香港分行 4.5

台新国际商业银行 4.5

永丰银行澳门分行 2.5

总计 150 (完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)