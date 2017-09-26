更新版 1-台湾货币市场：跨季短率区间偏升，一大行续不开门另一大行微涨跨月拆款

* 跨季短率区间偏升 * 一大行续不开门，另一大行微涨跨月拆款 * 30天自保短票利率区间高位交投比重增 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北9月26日 - 台湾银行间跨季短率周二区间偏升。资调人员指出，今日一大行续不开门供给资金， 另一大行则微升跨月拆款利率1个基点，带动其他行库跟进，本周为季底最后交易期间，料跨月短率仍将面临 微幅趋升压力。 他们表示，这几天一大行仍因调整积数，持续不对外供应资金，另有大行今起分别微涨对银行、票券跨月 拆款利率至0.32-0.35%、0.39%，已有公营行库跟涨跨月拆款，并有二家公营行库虽有供应跨月资金但以到期 续作为主，也有银行开高与票券承作的跨月拆款在0.40%。 〞跨月利率当然会向老大哥那边看齐。〞一位大型行库资调人员说。 他们并称，因应中秋假期调整，周六为补行上班日也为季底最后交易日，以往补班日交投较显清淡，因此 推估季底资金情势最紧张的时点落在周五(29日)，在目前月内资金满溢、跨月资金难求的情况下，资金调度仍 须谨慎，现在跨季资金流动性并不充裕。 台湾央行周二傍晚公布，将在本周四(28日)发行的14天期定存单，利率维持在0.23%不变。 本地时间17:42 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.216 30.172 台湾加权股价指数<.TWII 10,257.02 10,335.89 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.189% 0.187% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.188-0.260% 0.185-0.260% --一周拆款利率区间 0.180-0.390% 0.187-0.390% --两周拆款利率区间 0.290-0.395% 0.300-0.390% **短票利率靠向区间高位** 短票方面，大型票券资调人士表示，今日持续受到一大行不开门供给资金影响，跨月短票利率区间高位交 投比重增加，并有客户要求拉长短票承作天期。 他们认为，季底最后一周交易，资金调度氛围较趋谨慎，而季底资金流动性减弱，跨月短票利率仍略见升 压，但升幅料有限。 〞季底大家都做好心理准备，重头戏就看29日了。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天跨季自保短票利率主要在0.38-0.39%；上日则主要在0.38%、少数在0.39%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.377%，区间在0.32-0.40%，成交48.71亿台币 ；前日加权平均利率在0.374%，区间在0.37-0.40%，成交55.67亿台币。 台湾央行周二发行817.5亿台币定存单，发行余额增19亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)3,095.4亿台币，余日分别为：周三801亿、周四6,961.8亿、周五3, 246.1亿。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备897亿台币，累计超额准备7,142亿台币、加计前期1%的超额 准备8,754亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券交易员指出，目前资金缺口偏小，而今日银行、投信端资金供应充裕，RP 利率仍续持在既有区间。 他们则称，随着季底脚步逼近，市场资金调度较显谨慎，后续仍须留意季底资金紧缩因素，尤其又有一大 行关门不供给资金，为季底资金情势投下变数。 〞季底前且战且走。〞一大型票券商交易员说。 另位票券资调人士指出，现在RP暂时不收月内资金，成交以跨月天期为主，利率仍持平在原有水准不变， 而季底前资金缺口不大，短线料RP利率波动不大。 本周主要债券交割包括周二有合库银行发行20亿台币金融债券、合迪发行35亿台币公司债；周三QNB Fina nce发行30年期零息美元债6.3亿美元；周四台北富邦银行发行50亿台币一年期主顺位金融债；周五ADCB Finan ce(Cayman)发行30年期零息美元债2.2亿美元。 本周余日主要债券还本付息则有周二台积电还本付息127亿台币；周四第一银行金融债还本付息80亿台币 ；及周五则有鸿海、远东银行分别还本付息14亿台币、20亿台币。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债利率大致持稳，月内主要成交在0.31%，跨月在0.31-0.32 %、少数在0.33%；公司债RP利率方面，月内主要落在0.40-0.41%，跨月则落在0.41-0.42%、少数在0.43%。 今日票券商与金融机构承作RP利率方面暂无明显变化；短天期RP利率在0.22-0.23%，月内公债RP利率在0. 24-0.27%，跨月在0.28-0.31%；公司债方面，月内RP利率主要区间在0.24-0.30%，跨月在0.31-0.32%。(完) (审校 林高丽)