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更新版 1-中国汇市：人民币收盘跌破6.63创近一个月新低，美指反弹刺激购汇需求
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2017年9月26日 / 上午9点33分 / 22 天前

更新版 1-中国汇市：人民币收盘跌破6.63创近一个月新低，美指反弹刺激购汇需求

2 分钟阅读

    * 人民币震荡收跌，与中间价同刷新近一个月新低
    * 中间价或有一定过滤，避免人民币加速下行
    * 市场预期分化，短期延续高弹性
    * 美元指数反弹继续刺激购汇需求

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京9月26日 - 人民币兑美元即期周二震荡收跌破6.63关口，与
中间价同刷新近一个月新低。交易员表示，今日中间价比市场预期的要高一些，监管层或不
希望人民币快速调整引发贬值预期；早盘有结汇盘支撑汇价，午后美元指数反弹进一步刺激
购汇需求，人民币重拾跌势。    

    他们并指出，近期东北亚地缘局势较为紧张，美元企稳，市场对美元指数继续调整的预
期下降，人民币多头小幅承压；但十九大日趋临近，预期监管层不会让人民币出现明显贬值
预期，短期汇价料延续高弹性。
    
    “今天市场上购汇还是很多，可能是看美元指数在反弹担心日后成本更高，购汇需求就
攒到这会了。”一中资行交易员称，“最近市场双向波动的比较厉害，做市商报价的点差也
比较大，流动性比之前好，但比两三个月前还是差。”
    
    亦有外资行交易员表示，今天美元兑人民币中间价比预期要高，应该有点过滤。
    
    路透原本测算今日人民币中间价大概会开在6.6146元附近，较上日贬值约201点；实际
中间价则开在6.6076.

    全球汇市方面，欧元周二跌至一个月低点，上日才刚创下今年以来表现最差的一天，因
投资人担心德国可能耗上数月协商才能筹建联合政府，从而不利于经济，同时提高欧元区进
一步紧密整合的难度。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：  
    
 在岸市场人民币兑美      今日          上日        升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.6305        6.6205      -0.15%
               FXS>                              
   中间价               6.6076        6.5945      -0.20%
 成交额<CNYSPTVOL=C  241.67亿美元  233.72亿美元      
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      215        日低6.6328   日高6.61
                                                    13
   今年以来升贬幅度                                 4.81%
 2005年汇改以来升贬                                24.82%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1040                        
               掉期                              
                                                 
                                                     
 离岸人民币市场          今日          上日              
   CNH即期              6.623         6.6106             
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.768         6.7535             
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6311
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8328元、5.9338元和8.9384元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 吴云凌/乔艳红)

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