更正-国际油市：亚洲柴油现货价差上升，贸易商预计第四季需求会加快(9月26日)

(更正：因译文有误，第二段改为“此外还有填补战略石油储备的买需”，非“也带动对柴油的买盘以填补战略库存”。)

路透新加坡9月26日 - 亚洲柴油现货价差周二小升，行业消息人士称贸易商预计第四季需求会加快。

壳牌的一位高管周二表示，今年柴油需求的飙升成为原油消费量上升的主要动力，此外还有填补战略石油储备的买需。

壳牌副总裁Mike Muller表示，2017年全球油品需求增速的大约50%来自于柴油，而去年这一比率仅为27%。他还表示，2016年是汽油和其它油品推动了需求走升。

他表示，近期美国墨西哥沿岸炼厂因飓风而关闭，也助推了柴油和其他中质馏分油需求上升。飓风哈维在德克萨斯州和路易斯安那州带来大量降雨，导致约440万桶/日的炼油产能关闭，相当于美国总炼油产能的约24%。

为了弥补油品的短缺，买家纷纷前往欧洲采购，而欧洲买家也加大了自亚洲的进口。

贸易商表示，印度的Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd (MRPL)标售4万吨11月初装船的航煤。

周二公布的海关数据显示，中国8月份对朝鲜(北韩)的燃料出口下滑，来自朝鲜的铁矿石进口也在放缓，在联合国对朝发起最新制裁后，中朝贸易放缓。不过，自朝鲜的煤炭进口在中断五个月后再现。

中国8月对朝鲜出口170吨柴油，上年同期为零。中国8月对朝鲜出口180吨汽油，较上年同期下降96.3%。

新加坡现货市场上有六笔柴油交易达成，没有航煤交易。(完) (编译 王洋; 审校 许娜)