更新版 1-《全球汇市》美元因联储主席叶伦讲话攀升至一个月高位，之后回落

* 美联储主席叶伦的讲话重申对利率的鹰派观点 * 欧洲政治不确定性令欧元下跌 (新增文末报价表格) 路透纽约9月26日 - 美元兑欧元周二触及五周高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FE D)主席叶伦对升息的讲话被认为略为鹰派，但之后美元回吐部分涨幅，因美元走势被认为过 度。 叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性 。她的讲话承认了，美联储仍在预期通胀上没有十足把握；通胀是美联储主要政策目标之一 。 纽约尾盘，美元兑欧元 升0.35%，至1.1808美元；美元在叶伦讲话后短暂攀升至8 月23日来最高的1.1756美元。 “叶伦的讲话多少确认了，美联储打算继续升息，”BK Asset Management董事总经理K athy Lien说。 不过，“我认为，美联储很大程度上意识到目前距离12月政策会议还有很长的时间，且 其它全球主要央行也会有下一步行动，”Lien说，“(所以)你看到美元的涨势失去动能。” 欧元下跌的另一原因是担忧德国和其它欧元区国家的政治不确定性。 法国总统马克龙周二发表讲话，呼吁对欧元区进行根本性的改革，他的想法包括成立欧 元区预算和欧元区财长，但他的讲话未能阻止欧元的卖盘。 德国大选后，投资者的焦点转向西班牙和意大利等欧元区内出现的日益严重的政治分裂 ，WorldWide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani说。 “市场没有理会这些问题，宁愿聚焦在美国华盛顿的戏码，但华盛顿这出戏尚未影响美 国经济，”Trevisani说，“欧洲问题是结构性的、政策性的，而且是深层次的。” 德国大选尘埃落定，梅克尔连任其第四个德国总理任期，但其所属的保守阵营得票率降 至1949年以来最低。这迫使梅克尔组建新政府时，考虑与包括自由民主党(FDP)在内的政党 协商，后者批评马克龙的欧洲政策。 德国商业银行策略师Thu Lan Nguyen说，对欧元区进一步整合的希望是欧元兑美元自马 克龙胜选首轮法国总统选举以来上升逾10%的主要原因。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1791 1.1846 -0.46 +12.16 1.0513 美元/日圆 112.22 111.72 +0.45 -3.98 116.87 欧元/日圆 132.36 132.36 +0.00 +7.49 123.14 美元/瑞郎 0.9687 0.9663 +0.25 -4.82 1.0178 英镑/美元 1.3456 1.3465 -0.07 +9.08 1.2336 美元/加元 1.2345 1.2369 -0.19 -8.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.6280 6.6110 +0.26 -4.94 6.9726 澳元/美元 0.7886 0.7934 -0.60 +9.30 0.7215 欧元/瑞郎 1.1423 1.1449 -0.23 +6.59 1.0717 欧元/英镑 0.8761 0.8797 -0.41 +2.85 0.8518 新西兰元/美元 0.7207 0.7262 -0.76 +3.83 0.6941 美元/挪威克朗 7.8887 7.8163 +0.93 -8.66 8.6370 欧元/挪威克朗 9.3054 9.2580 +0.51 +2.42 9.0858 美元/瑞典克朗 8.1184 8.0421 +0.95 -10.86 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.5757 9.5284 +0.50 -0.04 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 利棣儿；审校 李军/龚芳)